178 години от рождението на Христо Ботев: Какво означава личността на революционера днес?

Честваме 178-ата година от рождението на Христо Ботев. На този ден си припомняме какво е значението на думите чест, достойнство и доблест. Поетът и революционер е повод за гордост и пример за младите българи. Какво още означава личността на Ботев днес?

Почит и преклонение пред величествената личност на Христо Ботев изпитва всеки. И веднага си спомняме чистосърдечната му любов и безкористната саможертва за родината. А защо не да се опитаме и да бъдем като него?

"В днешно време в никакъв случай не съм сигурен, че хората го оценят това нещо и си дават сметка какво е жертвал той, какво са жертвали всички други апостоли, борци за свободата? Това е нещо, което ни и никога няма да направим."

И колкото и невъзможна и далечна да ни звучи тази саможертва днес, има начин да се опитаме да превърнем ботевите завети в лична философия и посока. В Калофер денят премина с полагане на цветя пред паметника му в центъра на града. Хората изкачиха стъпалата до мемориалния комплекс на поета-революционер, за да покажат, че славата му е вечна.

"Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира, защото оставя диря след него и трябва да се спазва примера." "Не само днес, всеки ден да си спомняме за нашето прекрасно минало, славно минало и за героите, които никога няма да умрат."

Ася Николова, директор на национален музей "Христо Ботев", Калофер: "И днес големите дела се вършат от малки хора. Малките хора не искат нищо друго, освен да работят за благото на България."

Спомен за големите дела имаше и в столицата.

"Само като погледна паметника и ми се разтреперват краката, при положени, че един толкова млад човек, достоен, с главно Ч, на 28 години си отива. Просто поднесох цветята от, първо, лично отношение и, второ, от уважение." "С доблест, чест, воля, с добрина, той е помогнал да се освободим." Веселин Калановски, актьор: "Дълг, който е изпълнен от някой и дълг, който ние трябва да носим на себе си."

Честване имаше и във Велико Търново - града, в който е родена неговата съпруга Венета Ботева.