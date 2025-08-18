Заловиха телефонен измамник, взел 18 хиляди лева от 90-годишен мъж

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Альоша Шаламанов
У нас
Мъжът е криминално проявен и е осъждан, съдът го остави в ареста

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Полицията залови телефонен измамник, задигнал от 90-годишен старец в София сумата от 18 хиляди лева. Той е в ареста с обвинение за измама и може да получи до 6 години затвор.

Телефонен измамник се свързал с 90-годишен мъж от София на 13 август. Представил се за служител на МВР, след което поискал 17 800 лева, които щели да помогнат на полицията да залови телефонни изманици.

"Парите са предадени физически на мулето. Те са предадени в торба", каза инспектор Стефан Попов, началник на сектор "Криминален контингент" - СДВР.

След като лично предал парите на така нареченото финансово муле, възрастният столичанин говорил с близките си. Осъзнал, че е жертва на телефонна измама и подал сигнал в МВР . Няколко часа по-късно полицията заловила 60- годишен мъж.

"Така нареченото муле - човекът, който е взел парите от пострадалия възрастен гражданин", обясни Стефан Попов.

"Парите са намерени в жилището, което е обитавано от лицето, което е привлечено в качеството на обвиняем", коментира Валентин Добрев, младши прокурор, СРП.

Мъжът е криминално проявен и е осъждан. Съдът го остави в ареста.

"Хората, които са фактическите извършители, реално продължава да се работи по тях. По оперативни данни те са може би в Румъния, като със сигурност измамата не е извършена в България", заяви Стефан Попов.

От МВР напомнят, че полицаите не искат пари от хората по телефона за провеждане на полицейски операции.

"Трябва да бъдат бдителни, не трябва да се доверяват. Трябва да затворят този телефон. Ако трябва да се обадят от друг, да подадат незабавно сигнал на 112. Бързото подаване на сигнал води до шанс по-бързо да бъде разкрито престъплението", каза Стефан Попов.

Наблюдаващият прокурор върна на 90-годишният мъж 17 800 лева, които е дал на телефонните измамници преди 5 дни.


#София #телефонна измама #МВР

