Войната в Ивицата Газа: Хамас прие новото предложение за прекратяване на огъня

Палестинската групировка Хамас е приела предоставеното ѝ днес ново предложение за прекратяване на огъня. Това съобщи агенция Ройтерс преди минути. В него се запазват основните положения от предложението на САЩ, което предвижда 60-дневно прекратяване на огъня и освобождаване на заложниците.

По-рано американското издание "Аксиос" съобщи, че лидерите на Катар и Египет ще разговарят с представители на Хамас в опит да открият решение на конфликта в Газа. На този фон - десетки хиляди израелци протестираха срещу продължаващата война в палестинската територия.

Близки на заложниците и майки на военнослужещи оглавиха недоволството в Тел Авив. Израелският премиер Бенямин Нетаняху е критикуван, че с плановете си да разшири офанзивата в Газа, застрашава живота на 20-те заложници, за които се предполага, че са все още живи.