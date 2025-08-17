Хиляди израелци на протест в подкрепа на семействата на заложниците в Газа

Хиляди израелци се включиха в общонационална стачка и протести в подкрепа на семействата на заложниците в Газа. Демонстрантите призоваха премиера Нетаняху да постигне споразумение с Хамас за край на войната и връщане на оставащите пленници.

Стигна се до блокада на улици и магистрали, включително на главния път между Ерусалим и Тел Авив. Преди стачката някои компании и институции обявиха, че ще позволят на персонала си да се включи в националната стачка.

В Израел днес е работен ден, но училищата не са засегнати заради лятната ваканция. Стигна се до сблъсъци с полицията, извършени са десетки арести.

снимки: БТА

Протестите прекъснаха за кратко по време на въздушна тревога заради ракета, изстреляна от Йемен, която беше прихваната. Кулминацията на масовите прояви е тази вечер в Тел Авив. Премиерът Нетаняху заяви, че призивите за край на войната укрепват позициите на Хамас.