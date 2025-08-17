Кои огнища на пожари остават активни в страната (ОБЗОР)

18 постройки изгоряха при пожар край Стара Загора. Огънят е обхванал вилната зона в местността "7-ми километър". Няма пострадали хора. Обявено е частично бедствено положение. Към момента пожарът е овладян. Задържани са двама души.

Засегнатият район остава под денонощно наблюдение, а пътят между Стара Загора и Старозагорските минерални бани остава затворен до пълното обезопасяване на терена

Неизправен тежкотоварен камион предизвика пожар на три места в района на Велико Търново и западния вход на Дебелец. Двете огнища в района на града са локализирани.

Над Илинденци, високо в планината, където са двете активни огнища заваля дъжд, който донесе така чакането облекчение не само за местните, но и за десетките пожарникари, горски, военни и доброволци, които гасят повече от 20 дни.

Въпреки това, и тази нощ на място ще останат да дежурят пожарникари, които ще наблюдават огнищата.

