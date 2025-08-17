БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
18 постройки изгоряха при голям пожар край Стара Загора
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал е райски газ, карал...
"Желая помилване": Постоянен арест за Виктор...
Съдът решава дали 21-годишният Виктор Илиев, който влетя...
ПОЖАРИТЕ В СТРАНАТА

Кои огнища на пожари остават активни в страната (ОБЗОР)

от БНТ , Репортер: Миглена Медарова
Кои огнища на пожари остават активни в страната (ОБЗОР)
18 постройки изгоряха при пожар край Стара Загора. Огънят е обхванал вилната зона в местността "7-ми километър". Няма пострадали хора. Обявено е частично бедствено положение. Към момента пожарът е овладян. Задържани са двама души.

Засегнатият район остава под денонощно наблюдение, а пътят между Стара Загора и Старозагорските минерални бани остава затворен до пълното обезопасяване на терена

Неизправен тежкотоварен камион предизвика пожар на три места в района на Велико Търново и западния вход на Дебелец. Двете огнища в района на града са локализирани.

Над Илинденци, високо в планината, където са двете активни огнища заваля дъжд, който донесе така чакането облекчение не само за местните, но и за десетките пожарникари, горски, военни и доброволци, които гасят повече от 20 дни.

Въпреки това, и тази нощ на място ще останат да дежурят пожарникари, които ще наблюдават огнищата.

Вижте повече в прякото включване на Миглена Медарова

Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал е райски газ, карал е с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
У нас
У нас
18 постройки изгоряха при голям пожар край Стара Загора
У нас
"Желая помилване": Постоянен арест за Виктор Илиев, който се вряза с кола в автобус и уби човек
У нас
Жертви и палачи: Kакво разказват близките на 21-годишния шофьор-убиец?
У нас
Преди срещата Тръмп-Зеленски: САЩ готови на гаранции, подобни на...
По света
Гняв, насилие и шокови гранати в Сърбия: Вучич обеща "силна...
По света
Кои огнища на пожари остават активни в страната (ОБЗОР)
У нас
"Новини от миналото": Вино на 7000 години в "Града...
Новини от миналото
