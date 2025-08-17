БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Следвай на живо

ПОЖАРИТЕ В СТРАНАТА

Неизправен тежкотоварен камион предизвика пожар на три места край Велико Търново

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
Запази

По случая е образувано досъдебно производство

Неизправен тежкотоварен камион предизвика пожар на три места край Велико Търново
Снимка: Фейсбук: Даниел Панов
Слушай новината

Неизправен тежкотоварен камион предизвика пожар на три места в района на Велико Търново и западния вход на Дебелец. Това съобщи кметът на Велико Търново Даниел Панов във Фейсбук.

"Двете огнища в района на Дебелец са овладяни и локализирани - екипите на Регионална служба "Пожарна безопасност и защита на населението" реагираха моментално, на място има достатъчен брой пожарни автомобили и огнеборци, помагат доброволци от Дебелец, включена е и тежка верижна техника за просеки, осигурени са водоноски. На терен е и заместник-кметът на Велико Търново Георги Недев. Огънят е достигнал дворните пространства на две къщи в Дебелец, но е загасен, няма пострадали".

Към момента екипите на пожарната се борят с третото огнище - в района на Присовските завои и военния завод "Терем - Ивайло". Ръководството на предприятието също е уведомено. Главният път Велико Търново - Гурково в района на Присовските завои е затворен. По случая е образувано досъдебно производство.

#пожарите в страната #Велико Търново

Водещи новини

МВР: Над 69 хиляди българи между 15 и 64 години са се дрогирали с хероин през 2024
МВР: Над 69 хиляди българи между 15 и 64 години са се дрогирали с...
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Пожар гори до Аквапарка в Несебър Пожар гори до Аквапарка в Несебър
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
След огнения ад в Българово: Вилна зона превърната в руини, има задържан за пожара След огнения ад в Българово: Вилна зона превърната в руини, има задържан за пожара
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Урсула фон дер Лайен и други европейски лидери заминават заедно със Зеленски за срещата му с Тръмп Урсула фон дер Лайен и други европейски лидери заминават заедно със Зеленски за срещата му с Тръмп
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Среща на "Коалиция на желаещите": Какво е на масата преди...
Чете се за: 03:40 мин.
По света
Два пожара избухнаха край Велико Търново
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Абсурди в Столипиново: Купища отпадъци и мистериозно изчезващи кофи...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Антиправителствените протести в Сърбия ескалираха с безредици и...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ