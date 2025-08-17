БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Станка Златева: Нормално е да има напрежение, тук сме от три месеца

Президентът на БФ Борба коментира отсъствието на талантливи състезатели от ЦСКА на световното първенство за юноши и девойки.

Станка Златева
От днес до следващата неделя Самоков е домакин на световното първенство по борба за юноши и девойки до 20 години. В първия ден нито един от българските представители не успява да достигне до полуфиналите. Общо 23-ма наши борци взимат участие в схватките в трите стила.

„Нормално е да има напрежение, да има стрес. Нови неща се случиха, промени в федерацията по борба с ръководство, с треньори. Тук има едно напасване, а да не забравяме, че ние сме от три месеца. И това ни е завещано, нали?“, каза пред БНТ Станка Златева, президент на БФ Борба.

Тя коментира и отсъствието на талантливи състезатели от ЦСКА в класическия стил.

„Има официални покани към клуб ЦСКА, лични покани и никой не искаше да дойде на подготовка. Има правила в тази държава, има си правила във федерацията. Взето е решение, че след като те не спазиха срока, който е даден и не са дошли, няма как да ги допуснем“, категорична е Златева.

Специално за откриването на турнира у нас пристигне президентът на световната федерация, Ненад Лалович.

„Обратната връзка, която получаваме от участниците в първенството е за прекрасна организация. Знам, че България има опит с подобни надпревари и нямам съмнение, че Федерацията ще се справи отлично“, каза Лалович.

Подробности вижте във видеото!

