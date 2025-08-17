Преди срещата Тръмп-Зеленски: САЩ готови на гаранции, подобни на член 5 на НАТО

Европейско единство и категорична подкрепа за Украйна - това послание отправиха днес европейските лидери, които съобщиха, че ще пътуват заедно с Володимир Зеленски до Вашингтон за срещата с Доналд Тръмп утре.

Ден преди разговора в Белия дом, специалният пратеник на Тръмп - Стив Уиткоф съобщи, че Съединените щати са готови да дадат гаранции за сигурността на Украйна, подобни на член 5-и на НАТО.

Форматът на първоначално планираните като двустранни разговори между американския и украинския президент неочаквано се разшири, като освен председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен, европейски премиери и президенти, ще се включи и генералният секретар на НАТО Марк Рюте.



Зеленски днес беше в Брюксел за съвместно участие с Фон дер Лайен в среща на "Коалицията на желаещите". Украинският лидер настоява, че разговори за траен мир с Русия няма как да започнат, ако преди това не бъде прекратен огънят. Зеленски каза още, че отправна точка за разговорите трябва да бъде фронтовата линия в Украйна.

Доналд Тръмп се обяви за споразумение за мир, като се прескочи фазата на прекратяване на огъня.

Активна дипломация и опити за слагане на край на войната в Украйна. Заедно със Зеленски в разговорите с Тръмп ще участват председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен, германският канцлер Фридрих Мерц, френският президент Еманюел Макрон, лидерите на Италия и Великобритания - Джорджа Мелони и Киър Стармър.

В Белия дом ще бъде и генералният секретар на НАТО Марк Рюте.

Володимир Зеленски, президент на Украйна:

Трябва да водим реални преговори, а за да могат те да започнат, трябва първо да говорим за фронтовата линия. Русия неуспешно се опитва да превземе Донецка област от 12 години. Нашата конституция не позволява да правим териториални отстъпки. Разговори за територии могат да се водят единствено в присъствието на всички лидери.

Мерц призова потенциална среща Тръмп-Путин-Зеленски да се проведе в Европа. Урсула фон дер Лайен подчерта, че не е възможно разговори за териториални отстъпки от страна на Украйна да се водят в отсъствието на Зеленски. Ако Русия не се съгласи скоро на тристранен разговор, от Брюксел са готови да наложат още санкции.

Урсула фон дер Лайен, председател на ЕК:

Прекратяване на кръвопролитията - това е най-важната първа стъпка. Ето защо е от огромно значение да има тристранна среща възможно най-скоро - между президентите на Украйна, на Съединените щати и на Русия.

Специалният пратеник на Белия дом Стив Уиткоф каза, че Вашингтон са готови да предоставят на Киев гаранции за сигурността, подобни на член 5-и на НАТО. Условието на Доналд Тръмп е да не участват американски войски.

Държавният секретар Марко Рубио, който заедно с Уиткоф участва в разговора между Тръмп и Путин коментира, че както Москва, така и Киев трябва да бъдат наясно, че ще трябва да се откажат от част от исканията си, за да бъде сключено мирно споразумение, включително от Кремъл да приемат, че Украйна има право да бъде част от отбранителни съюзи.

Стив Уиткоф, специален пратеник на Белия дом:

Съединените щати са готови да дадат гаранции за сигурността подобни на член 5-и, но не осигурени от НАТО, а директно от нас и европейците. Урсула фон дер Лайен, председател на ЕК:

Приветстваме готовността на президента Тръмп да допринесе за гаранции за сигурността на Украйна, подобни на член 5-и. Коалицията на желаещите и ЕС са готови да дадат своя принос за това.

Според "Уолстрийт джърнъл", Доналд Тръмп е готов да даде на Украйна военна и финансова помощ, ако западните съюзници поемат значителна част от разходите.

Изданието казва още, че американският президент е уверен, че Владимир Путин би се съгласил на разполагането на западни войски в Украйна като част от мирно споразумение, но в замяна ще поиска териториални отстъпки и замразяване на фронтовата линия.

Два дни след срещата в Аляска, руският президент не разкрива какво точно са си казали двамата с Тръмп.

Владимир Путин, президент на Русия:

Уважаваме позицията на Съединените щати и желанието им за незабавно прекратяване на сраженията. Това е нещо, което ние също бихме искали да се случи.

Преди да отпътуват за Вашингтон, европейските лидери и останалите членове на "Коалицията на желаещите" проведоха видеоконферентна среща.

Българският премиер Росен Желязков също подкрепи идеята за съвместно европейско и американско участие при осигуряването на гаранции за сигурността на Украйна.

Според американското издание Аксиос, се правят опити още преди края на месеца да бъде организирана среща Тръмп-Путин-Зеленски.