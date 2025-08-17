Учебен хотел в Сандански - подслон за пожарникарите, борещи се със стихията в Пирин

От няколко дни в учебния хотел на Земеделската професионална гимназия в Сандански са настанени 17 пожарникари, които се борят с огнената стихия в Пирин планина. Освен подслон, огнеборците получават и храна, която също се приготвя в учебното заведение.

Надежда Дерибанова приготвя вечерята на пожарникарите. Връща се по спешност на работа през лятото, за да се отблагодари на хората, спасили вилата й от пожара.

Надежда Дерибанова: "Той пожарът вървеше. Не се знаеше накъде върви и вятърът беше силен и точно през нощта, когато е минал през нашата вила те са били там и те са ни спасили".

Базата на училището е свободна, докато учениците са във ваканция, а ръководството на драго сърце предлага подслон на пожарникарите.

Емил Терзийски – директор на Земеделската професионална гимназия "Климент Тимирязев" в Сандански: "За мен това е наистина решение без да се замислям и безкористно да дадем стаите на нашия учебен хотел. Бях тук в нощта, когато евакуираха хората от Плоски, бяхме в очакване да поемем хора".

За няколко часа направили организация за настаняване на 17 огнеборци от службите в Ихтиман, Самоков, Кюстендил и Перник. Общо 40 пожарникари са настанени в различни бази в Сандански.

комисар Валентин Василев- директор на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Благоевград: "Това е доста добра мярка, тъй като те отпочиват и имат възможност сутринта да се включат с възстановени сили за работа. Коментират, че са доста добре условията". Емил Терзийски – директор на Земеделската професионална гимназия "Климент Тимирязев" в Сандански: "Базата им харесва, вечерята също. Няколко души от масата ми казаха, "какви условия ни предлагате - ние друг път къде сме спали не очаквахме такова нещо".

За да се превърне в първия учебен хотел, земеделската гимназия печели финансиране по европейски проект. Целта - учениците от сектор туризъм да придобият практически умения в реална работна среда.