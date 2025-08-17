БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
ИЗВЕСТИЯ

"Желая помилване": Постоянен арест за Виктор...
Чете се за: 00:52 мин.
Съдът решава дали 21-годишният Виктор Илиев, който влетя...
Чете се за: 02:17 мин.

Найден Найденов: Идването на Матей Казийски в България е уникално за българския волейбол

от БНТ
Чете се за: 02:20 мин.
Спорт
Старши треньорът на Локомотив Авиа разказа как се е стигнало до трансфера на Матей Казийски в клуба.

Найден Найденов: Идването на Матей Казийски в България е уникално за българския волейбол
Старши треньорът на Локомотив Авиа Найден Найденов е сигурен, че завръщането на Матей Казийски в България може само и единствено да има положителен ефект на българския волейбол.

Волейболистът ще тренира с Тренто и ще участва в по-важните мачове на пловдивчани.

"Идеята се зароди преди няколко месеца. Нашият президент и спонсор Ивайло Константинов водеше разговори с Матей. Стигнахме до сериозни условия и разбирателство. В октомври той ще се включи към тренировката, за да се получи сработката. Матей ще играе във важните мачове, в които преценя. Той е професионалист и тренира с отбора на Тренто. Винаги е в много добра кондиция. Матей е израснал покрай мен. Имаме си уважението. Имах среща с него, която беше много приятна. Той се чувства добре с мен, което също е от значение. Идването на Матей Казийски в България е уникално за българския волейбол. Това е стимул за младите. Сигурен съм, че залите ще се пълнят, когато той играе. Благодаря му, че се съгласи", сподели наставникът в интервю за предаването "Арена спорт".

След привличането на бившия български национал отборът се цели високо.

"Възможно е спечелването на Купа, Суперкупа и титла на България. Конкуренцията ще бъде стимул не само за нас, но за всички отбори. Другите отбори ще подхождат по съвсем различен начин. Очакваме конкуренция от Нефтохимик, ЦСКА и Левски. Говори се, че Варна, Монтана и Берое също правят добри отбори", допълни специалистът.

Бившият волейболен национал и треньор сподели и впечатленията си от българския тим.

"Винаги съм вярвал в националния отбор. Трябва да се запази баланс, спокойствие и постоянство. Надявам се след световното първенство отборът да играе с постоянство. Така може да стигне много напред", добави Найденов.

Гледайте цялото интервю във видеото.

Матей Казийски се завръща в България
Матей Казийски се завръща в България
След 20 години кариера в чужбина, звездата на родния волейбол ще...
Чете се за: 02:42 мин.
#Найден Найденов #Матей Казийски #Арена спорт

