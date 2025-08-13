Матей Казийски се завръща в България

Един от най-добрите български волейболисти Матей Казийски се завръща у нас след 20 години в чужбина. Той ще облече екипа на родния вицешампион Локомотив Авиа.

Очаква се сензационният трансфер на 202-сантиметровия посрещач да бъде оповестен през следващата седмица.

Най-вероятно, Казийски ще подпише договор с Локомотив за първия полусезон. Треньор на пловдивския тим е Найден Найденов, който обяви, че основната цел за тима с именития състезател в състава си е спечелването на титлата на България. До момента той никога не е ставал шампион на страната.

"Да, разбрахме се с Матей. На 90% всичко е уредено, но все пак той трябва да се върне и да подпише договор. Това е отлично новина, не само за Локомотив, но и за българския волейбол. Все пак Казийски е най-добрият български играч в последните 20 години. Дори и да не е в твоя отбор, младите ще израстват покрай него", каза треньорът Найден Найденов.

На въпрос дали с Матей Казийски Локомотив може да атакува шампионската титла, след като стана вицешампион през миналата година, Найденов отговори:

"Това е идеята, да вдигнем още нивото. Това е сензация, стимул за всички. Знаете, че ще играем и в европейските турнири и той ще ни бъде от голяма полза".

"Казийски е уникален професионалист, и на 40 години е в топ форма и много млади състезатели могат да му завиждат. Гледал съм го миналата година в Милано, в идеално състояние е", каза още треньорът на Локомотив Авиа.

В бляскавата си кариера Матей Казийски е петкратен шампион на Италия с Тренто. С тима е спечелил и четири Купи на страната, както и три пъти Шампионската лига. Във витрината си посрещачът има още четири титли от Световното клубно първенство с италианския тим.

Сред отличията му са още титла и Купа на Русия с Динамо Москва, както и титла, Купа и Суперкупа на Турция с Халбанк Анкара.

У нас той е носител на Купата с тима на Славия.

С националния отбор на България Казийски спечели бронзови медали от Световното и Европейското първенство по волейбол.