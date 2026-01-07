БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Нефтохимик 2010 загуби у дома от Макаби Тел Авив и отпадна от турнира "Чалъндж къп"

Селекцията на Франческо Кадеду отстъпи с 1:3.

Снимка: БТА
Слушай новината

Волейболният Нефтохимик 2010 загуби от Макаби Тел Авив с 1:3 (22:25, 22:25, 25:21, 23:25) в Бургас и по този начин отпадна от турнира за Чалъндж къп, тъй като този сблъсък се реши само в един мач.

Гостите дръпнаха с 3:1 и 6:4, но Нефтохимик 2010 успя да изравни на 7:7. После обаче израелският отбор реализира три безответни точки за 10:7, като Ади Османович имаше претенции за докосване ог страна на съперника на топката, която той прати в аут. Мина през 15:12 и 20:15. "Нефтохимиците" стопиха две точки от пасива си след ас на Калоян Балабанов.

Диагоналът на израелския тим Йордан Астенго обаче заби от зона 2 за 22:18. Другият кубинец - Салвадор Идалго, реализира 23-а точка за Макаби. Точка от сервис на украинския разпределител на домакините Дмитро Долгополов направи 20:23, но израелският ни съперник стигна до геймбол. Последваха 2 точки за бургаския тим - 22:24. Технично отиграване на Идалго от зона 4 обаче сложи точка на първата част - 25:22 за Макаби Тел Авив.

Още в началото на втората част Макаби изгради преднина от 4 точки - 6:2, и Кадеду взе почивка. След нея обаче стана 7:2 за опонента. Стигна се и до 2:8. Грешка на Макаби на сервис донесе третата точка. Ас на Димитър Василев, който заигра вместо Рикардо доближи бургазлии на още една точка до съперника - 4:8. Блокаут на Калоян Балабанов направи резултата 5:9.
Впоследствие обаче се стигна до 13:7. После обаче Ади Османович направи 10:14, а Дидо Василев реализира за 11:14. Тук наставникът на Макаби Гал Галили взе прекъсване. Макаби дръпна с 21:19. Османович направи 20:21. След като Василев бе хванат на блокада обаче, резултатът стана 23:20 за противника. Османович върна една точка - 21:23. Макаби стигна до геймбол след грешка на Османович от сервис. Илай Хавер сложи точка на частта с точка за 25:22.

В третия гейм в центъра вместо Мартин Кръстев започна Венци Рагин. Домакините поведоха с 1:0 и с 2:1 след точка на Димитър Василев. Нефтохимик вдигна процентите си на почти всички елементи и взе частта, като грешка от сервис на Макаби направи резултата 25:21.

В четвъртия гейм Макаби отново бе по-стабилният отбор, като водеше почти през цялото време. Положението на бургазлии бе много трудно при 21:24, но все пак тимът на Кадеду взе две поредни точки, но след това гостите от Израел затвориха мача след 25:23.

