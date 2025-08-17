БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Желая помилване": Постоянен арест за Виктор...
Чете се за: 00:52 мин.
Съдът решава дали 21-годишният Виктор Илиев, който влетя...
Чете се за: 02:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Боряна Калейн: В Париж доказах на себе си, че няма нищо невъзможно

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Стефан Георгиев
A+ A-
Чете се за: 02:35 мин.
Спорт
Запази

Боряна Калейн завоюва сребърно отличие в многобоя от Олимпийските игри в Париж през 2024 г. Днес тя се занимава с треньорска дейност.

боряна калейн
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Една година след Париж 2024, сребърната медалистка Боряна Калейн застана пред камерата на БНТ.

"Мина една година от Олимпийските игри. Толкова много неща си случиха и сякаш времето просто излетя, отмина много бързо. Много неща се изговориха. Наистина, това може би завинаги ще остане най-важният момент от моята състезателна кариера, в който аз наистина доказах на себе си, че няма нищо невъзможно", каза Калейн.

"Олимпийските игри са най-силното ми състезание. Защото не само не допуснах грешка, а и бях изключително стабилна емоционално. Нямах моменти, в които да се породят съмнения, моменти в които да загубя контрол над ситуациите по време на съчетанията. Аз просто наистина бях изключително стабилна във всяко едно отношение", спомни си тя.

Гимнастичката разкри и какви са отношенията й днес с нейната треньорка Мариана Памукова.

"С госпожа Памукова доста често се чуваме. Говорим си с нея и за Олимпийските игри, и за пътя преди това, за предизвикателствата, през които сме преминали и че сме много благодарни, че заедно успяхме. Продължихме по-силни като отбор. Доста често и звъня да я питам за дадени съвети, тъй като аз навлизам в треньорската професия и смятам, че нейният опит е безценен за мен. Така че тя е един човек, който със сигурност ще остане част от моя живот, защото за мен тя е много важна", сподели Боряна Калейн.

Тя коментира и предстоящото световно първенство, което БНТ ще излъчва пряко от 22 до 24 август.

"Световното първенство наистина съвсем скоро наближава. Пожелавам на нашите момичета на първо място да са спокойни. Това мисля, че е най-важното, защото те са работили страшно много през последната година. И това е най-важното в случая, да бъдат спокойни, концентрирани и да се доверят на своите възможности. И разбира се, късметът да е с тях", завърши Калейн.

Вижте разговора във видеото!

Свързани статии:

Боряна Калейн се сбогува със спорта с бенефис-спектакъла "Преродена"
Боряна Калейн се сбогува със спорта с бенефис-спектакъла "Преродена"
Олимпийската вицешампионка по художествена гимнастика от Париж 2024...
Чете се за: 01:47 мин.
Боряна Калейн: Исках да се порадвам от успеха и след това да взема решение (ВИДЕО)
Боряна Калейн: Исках да се порадвам от успеха и след това да взема решение (ВИДЕО)
Вицешампионката от Олимпийските игри в Париж навлезе в детайли...
Чете се за: 03:52 мин.
# Боряна Калейн #Париж 2024

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Кой е д-р Иса Али, убит в тежката катастрофа в София?
1
Кой е д-р Иса Али, убит в тежката катастрофа в София?
Българово: "Кошмар. Къде е България? Гори народът, горят му и къщите"
2
Българово: "Кошмар. Къде е България? Гори народът, горят му и...
Частично бедствено положение беше обявено в Българово
3
Частично бедствено положение беше обявено в Българово
Крепостта Русокастро пази следи от ключови битки и събития в българската история
4
Крепостта Русокастро пази следи от ключови битки и събития в...
Има задържан за пожара в Българово, огънят е овладян
5
Има задържан за пожара в Българово, огънят е овладян
Европа след срещата Тръмп-Путин (ОБЗОР)
6
Европа след срещата Тръмп-Путин (ОБЗОР)

Най-четени

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а над - със заявка
2
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а...
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
3
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
4
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София
5
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между...
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е задържан и е под охрана в болницата
6
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е...

Още от: Специално за БНТ

Мария Гигова в предаването "Зала на славата"
Мария Гигова в предаването "Зала на славата"
Илиана Раева: Ансамбълът преживя някои драми тази година Илиана Раева: Ансамбълът преживя някои драми тази година
Чете се за: 05:12 мин.
Найден Найденов: Идването на Матей Казийски в България е уникално за българския волейбол Найден Найденов: Идването на Матей Казийски в България е уникално за българския волейбол
Чете се за: 02:20 мин.
Александър Тунчев: Целим да бъдем между първите 4-5 отбора в България Александър Тунчев: Целим да бъдем между първите 4-5 отбора в България
Чете се за: 01:40 мин.
Георги Илиев: В ЦСКА няма личности и лидери в ръководството и отбора Георги Илиев: В ЦСКА няма личности и лидери в ръководството и отбора
Чете се за: 03:20 мин.
Пламен Константинов: Нереално е да говорим за медал от световното Пламен Константинов: Нереално е да говорим за медал от световното
Чете се за: 03:20 мин.

Водещи новини

"Желая помилване": Постоянен арест за Виктор Илиев, който се вряза с кола в автобус и уби човек
"Желая помилване": Постоянен арест за Виктор Илиев, който...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Голям пожар край Стара Загора, затвориха пътя за Пряпорец Голям пожар край Стара Загора, затвориха пътя за Пряпорец
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Пожар гори до Аквапарка в Несебър Пожар гори до Аквапарка в Несебър
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
МВР: Над 69 хиляди българи между 15 и 64 години са се дрогирали с хероин през 2024 МВР: Над 69 хиляди българи между 15 и 64 години са се дрогирали с хероин през 2024
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
След огнения ад в Българово: Вилна зона превърната в руини, има...
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Урсула фон дер Лайен и други европейски лидери заминават заедно със...
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Започна заседанието на "Коалицията на желаещите"
Чете се за: 01:15 мин.
По света
"Ужасяваща стрелба в Ню Йорк": Трима убити и единадесет...
Чете се за: 01:52 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ