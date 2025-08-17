Боряна Калейн: В Париж доказах на себе си, че няма нищо невъзможно

Една година след Париж 2024, сребърната медалистка Боряна Калейн застана пред камерата на БНТ.

"Мина една година от Олимпийските игри. Толкова много неща си случиха и сякаш времето просто излетя, отмина много бързо. Много неща се изговориха. Наистина, това може би завинаги ще остане най-важният момент от моята състезателна кариера, в който аз наистина доказах на себе си, че няма нищо невъзможно", каза Калейн.

"Олимпийските игри са най-силното ми състезание. Защото не само не допуснах грешка, а и бях изключително стабилна емоционално. Нямах моменти, в които да се породят съмнения, моменти в които да загубя контрол над ситуациите по време на съчетанията. Аз просто наистина бях изключително стабилна във всяко едно отношение", спомни си тя.

Гимнастичката разкри и какви са отношенията й днес с нейната треньорка Мариана Памукова.

"С госпожа Памукова доста често се чуваме. Говорим си с нея и за Олимпийските игри, и за пътя преди това, за предизвикателствата, през които сме преминали и че сме много благодарни, че заедно успяхме. Продължихме по-силни като отбор. Доста често и звъня да я питам за дадени съвети, тъй като аз навлизам в треньорската професия и смятам, че нейният опит е безценен за мен. Така че тя е един човек, който със сигурност ще остане част от моя живот, защото за мен тя е много важна", сподели Боряна Калейн.

Тя коментира и предстоящото световно първенство, което БНТ ще излъчва пряко от 22 до 24 август.

"Световното първенство наистина съвсем скоро наближава. Пожелавам на нашите момичета на първо място да са спокойни. Това мисля, че е най-важното, защото те са работили страшно много през последната година. И това е най-важното в случая, да бъдат спокойни, концентрирани и да се доверят на своите възможности. И разбира се, късметът да е с тях", завърши Калейн.

Вижте разговора във видеото!