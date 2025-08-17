БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
64 от 68 пожара в Югоизточна България тази година са причинени от човешка грешка

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
Чете се за: 00:52 мин.
За четири пожара има данни, че са предизвикани от естествени причини

64 от 68 пожара в Югоизточна България тази година са причинени от човешка грешка
64 от общо 68 пожара, регистрирани тази година в Югоизточна България, са предизвикани от човешка грешка, съобщи заместник-директорът на Югоизточното държавно предприятие – Сливен, инж. Станимир Сотиров в предаването „Денят започва в събота и неделя“.

„За съжаление, не само тази година, а и миналата, и по-миналата година на нашата територия се развиват изключително големи пожари. Като причина за възникването им е човешката дейност. Тази година имаме регистрирани 68 пожара от началото на годината, като само за четири имаме данни, че са предизвикани от естествени причини – например светкавици, попаднали в горски територии“, отбеляза той.

Вижте целия разговор с инж. Станимир Сотиров във видеото.

#Югоизточна България #пожарите в страната #причини

