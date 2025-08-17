Антиправителствените протести в Сърбия ескалираха с безредици и сблъсъци

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Диана Симеонова
Антиправителствените протести в Сърбия ескалираха. Стигна се до безредици в Белград и Валево, в западна Сърбия.

Полицията в Белград използва сълзотворен газ, за да разпръсне протестиращите. Безредиците се пренесоха и в други градове. В западния град Валево младежи подпалиха и изпочупиха офиса на управляващата Сръбска прогресивна партия.

Недоволството започна след смъртта на 16 души при срутването на покрива на реновирана жп гара в Нови сад. Протестите бяха предимно мирни, преди сряда, когато 27 полицаи и около 80 протестиращи бяха ранени при сблъсъци, а 47 души бяха задържани.

#Сърбия #протести

