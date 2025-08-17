БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Следвай на живо

СРЕЩАТА ТРЪМП - ПУТИН

„Коалицията на желаещите“ обсъжда сигурността на Украйна преди визитата на Зеленски във Вашингтон

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
Запази

Украинският президент написа в "Екс", че отказът на Русия за прекратяване на огъня усложнява ситуацията

„Коалицията на желаещите“ обсъжда сигурността на Украйна преди визитата на Зеленски във Вашингтон
Слушай новината

Лидерите на държавите от т. нар. "Коалиция на желаещите", които се стремят за справедлив мир с гаранции за сигурност за Украйна, ще проведат среща чрез видеоконферентна връзка.

Срещата ще бъде съпредседателствана от френския президент Еманюел Макрон, германския канцлер Фридрих Мерц и британския премиер Киър Стармър.

Консултациите са в навечерието на планираните разговори на украинския президент Володимир Зеленски с американския президент Доналд Тръмп утре във Вашингтон.

"Ню Йорк Таймс" съобщи, че Тръмп е предложил на европейските лидери да участват в срещата. Очаква се той да предложи мирен план, който включва Украйна да отстъпи Донбас, в замяна на замразяване на фронтовата линия в Запорожка и Херсонска област. Зеленски отказва да отстъпи територии.

Според изданието "Аксиос", Тръмп иска да организира среща между него, Зеленски и Путин още на 22 август. Но украинският президент написа в "Екс", че отказът на Русия за прекратяване на огъня усложнява ситуацията.

#срещата Тръмп-Путин #коалиция на желаещите #евролидери

Водещи новини

Цяла нощ гасиха огнища в Българово, бедственото положение остава
Цяла нощ гасиха огнища в Българово, бедственото положение остава
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
„Коалицията на желаещите“ обсъжда сигурността на Украйна преди визитата на Зеленски във Вашингтон „Коалицията на желаещите“ обсъжда сигурността на Украйна преди визитата на Зеленски във Вашингтон
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Съдът решава дали да остави в ареста 21-годишния шофьор, врязал се в автобус в София Съдът решава дали да остави в ареста 21-годишния шофьор, врязал се в автобус в София
Чете се за: 01:17 мин.
Сигурност и правосъдие
Слънчево преди обяд, превалявания по-късно през деня Слънчево преди обяд, превалявания по-късно през деня
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Продължават усилията за потушаване на пожара над село Илинденци в...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Усмивки и червен килим: Без пробив в "стремежа към мир" в...
Чете се за: 06:47 мин.
По света
Европа след срещата Тръмп-Путин (ОБЗОР)
Чете се за: 03:15 мин.
По света
25 години Български Рейки център: Почит към паметта на Даниела Кънева
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ