„Коалицията на желаещите“ обсъжда сигурността на Украйна преди визитата на Зеленски във Вашингтон

Лидерите на държавите от т. нар. "Коалиция на желаещите", които се стремят за справедлив мир с гаранции за сигурност за Украйна, ще проведат среща чрез видеоконферентна връзка.

Срещата ще бъде съпредседателствана от френския президент Еманюел Макрон, германския канцлер Фридрих Мерц и британския премиер Киър Стармър.

Консултациите са в навечерието на планираните разговори на украинския президент Володимир Зеленски с американския президент Доналд Тръмп утре във Вашингтон.

"Ню Йорк Таймс" съобщи, че Тръмп е предложил на европейските лидери да участват в срещата. Очаква се той да предложи мирен план, който включва Украйна да отстъпи Донбас, в замяна на замразяване на фронтовата линия в Запорожка и Херсонска област. Зеленски отказва да отстъпи територии.

Според изданието "Аксиос", Тръмп иска да организира среща между него, Зеленски и Путин още на 22 август. Но украинският президент написа в "Екс", че отказът на Русия за прекратяване на огъня усложнява ситуацията.