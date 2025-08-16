БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Европа след срещата Тръмп-Путин (ОБЗОР)

Десислава Апостолова
Всичко от автора
Чете се за: 03:15 мин.
Европа след срещата Тръмп-Путин (ОБЗОР)
Няколко европейски лидери са готови да посредничат за провеждането на тристранна среща на върха на президентите на САЩ, Украйна и Русия. Това стана ясно днес след като Доналд Тръмп информира част от колегите си в Европа за срещата с Путин.

Какви са настроенията на Стария континент?

​Половин час е продължил рано тази сутрин разговорът между Володимир с Доналд Тръмп. След това още двамата са говорили още час с европейски лидери. В съвместното си изявление след това президентът на Франция Еманюел Макрон, премиерът на Италия Джорджа Мелони, канцлерът на Германия Фридрих Мерц, премиерът на Великобритания Киър Стармър, президентът на Финландия Александър Стуб, премиерът на Полша Доналд Туск и председателите на Европейския съвет Антонио Коща и Европейската комисия и Урсула фон дер Лайен обещаха подкрепата за Украйна да продължи.

"Приветстваме изявлението на президента Тръмп, че САЩ са готови да предоставят гаранции за сигурност. Коалицията на желаещите е готова да играе активна роля. Не трябва да се поставят ограничения върху въоръжените сили на Украйна или върху сътрудничеството ѝ с трети страни. Русия не може да има право на вето срещу пътя на Украйна към ЕС и НАТО".

Европейските лидери повториха думите на Тръмп, че няма сделка, докато няма сделка, но все пак го похвалиха за усилията.

Киър Стармър - министър-председател на Великобритания: "Усилията на президента Тръмп ни доближиха повече от всякога до прекратяване на незаконната война на Русия в Украйна. Неговото лидерство в стремежа към прекратяване на убийствата заслужава похвала".

Еманюел Макрон - президент на Франция: "Ще продължим да работим в тясно сътрудничество с президента Тръмп и президента Зеленски, за да гарантираме, че нашите интереси са запазени в дух на единство и отговорност".

Урсула фон дер Лайен - председател на ЕК: "Силните гаранции за сигурност, които защитават жизненоважните интереси на сигурността на Украйна и Европа, са от съществено значение".

За унгарския премиер Виктор Орбан, който не подкрепя европейската позиция за Украйна, "днес светът е по-безопасно място, отколкото беше вчера".

Европейският дипломат номер една Кая Калас е скептична на бъдещите намерения на Москва. Според нея "суровата реалност е, че Русия няма намерение скоро да прекрати тази война".

Калас обеща ЕС да продължи работата си по 19-тия пакет от санкции срещу Русия

#срещата Тръмп-Путин #Европа

