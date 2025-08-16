БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Частично бедствено положение беше обявено в Българово
Чете се за: 00:27 мин.
След историческата среща Тръмп-Путин: Първи думи на...
Чете се за: 05:05 мин.
Приключи първият етап от срещата между Тръмп и Путин
Чете се за: 01:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Какви са реакциите в Украйна след срещата Тръмп-Путин?

Емилия Запартова от Емилия Запартова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Запази

Украйна потвърждава готовността си да работи с максимални усилия за постигане на мир, увери Володимир Зеленски

тръмп разговаря путин зеленски понеделник
Слушай новината

Украйна потвърждава готовността си да работи с максимални усилия за постигане на мир, увери Володимир Зеленски след срещата в Аляска.

"Подкрепяме предложението на президента Тръмп за тристранна среща между Украйна, САЩ и Русия. В понеделник ще се срещна с президента Тръмп във Вашингтон, за да обсъдим всички подробности за прекратяването на убийствата и войната. Важно е европейците да участват на всеки етап, за да осигурят надеждни гаранции за сигурност заедно с Америка", каза Володимир Зеленски, президент на Украйна.

Жители на Киев призоваха към действия, след като внимателно проследиха срещата в Аляска.

"Необходими са действия, за да се спре тази война. Защото войната не е само в нашата страна, тя може да бъде и в тяхната страна по всяко време. Човек трябва да погледне със собствените си очи, а не през розови очила", заяви Наталия Липец майка на убит украински войник.

Други смятат, че разговорите в Аляска са били някакъв вид представление и не виждат с кого Украйна може да преговяра.

"Мисля, че вчерашната среща беше просто шоу. Тя не реши нищо и може би не е била планирана да реши нищо. Путин показа, че не е изолиран. Очевидно това е всичко засега. А що се отнася до срещите, които трябва да се проведат - разбира се, трябва да има някакви преговори за прекратяване на тази война. Но не виждам с кого Украйна би могла да преговаря. Разбирате ли, човек вероятно трябва да е психиатър, за да преговаря с Путин", коментира Инна Куницка, жител на Киев.

"Това беше поредното бла-бла-бла. Очакваше се и всички знаеха как ще завърши. И прогнозите бяха единодушни. Какво очакваме ли? Очакваме наистина сериозни действия лично от Тръмп. А това може да бъде просто натиск върху Русия", каза Олена Лумина, пенсионерка в Киев.

Над две трети от украинците сега са за мирни преговори според проучване на Галъп, публикувано на 7 август. Частта от украинците, които искат страната да се бие до победата се е стопил от 73 процента през 2022-ра до 24 на сто през тази година.

#Доналд Тръмп # Володимир Зеленски #Владимир Путин #Украйна

Последвайте ни

ТОП 24

След историческата среща Тръмп-Путин: Първи думи на двамата президенти
1
След историческата среща Тръмп-Путин: Първи думи на двамата президенти
Посланията на срещата за мир в Украйна: "Няма споразумение - докато няма споразумение"
2
Посланията на срещата за мир в Украйна: "Няма споразумение -...
Исторически разговори за бъдещето на Украйна: Започна срещата на Тръмп и Путин в Аляска
3
Исторически разговори за бъдещето на Украйна: Започна срещата на...
Приключи първият етап от срещата между Тръмп и Путин
4
Приключи първият етап от срещата между Тръмп и Путин
Тръмп след срещата в Аляска: Путин и Зеленски ще организират среща за прекратяване на огъня в Украйна
5
Тръмп след срещата в Аляска: Путин и Зеленски ще организират среща...
Зеленски: Разчитаме на Америка
6
Зеленски: Разчитаме на Америка

Най-четени

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
2
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а над - със заявка
3
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
4
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София
5
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между...
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
6
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър

Още от: САЩ

Симеон Гаспаров за срещата Тръмп - Путин: Объркване в САЩ, притеснение в Европа и радост в Москва
Симеон Гаспаров за срещата Тръмп - Путин: Объркване в САЩ, притеснение в Европа и радост в Москва
Тръмп е информирал по телефона Зеленски и лидери от НАТО за срещата си с Путин в Аляска Тръмп е информирал по телефона Зеленски и лидери от НАТО за срещата си с Путин в Аляска
Чете се за: 02:47 мин.
Тръмп след срещата в Аляска: Путин и Зеленски ще организират среща за прекратяване на огъня в Украйна Тръмп след срещата в Аляска: Путин и Зеленски ще организират среща за прекратяване на огъня в Украйна
5472
Чете се за: 03:57 мин.
Посланията на срещата за мир в Украйна: "Няма споразумение - докато няма споразумение" Посланията на срещата за мир в Украйна: "Няма споразумение - докато няма споразумение"
6442
Чете се за: 02:45 мин.
След историческата среща Тръмп-Путин: Първи думи на двамата президенти След историческата среща Тръмп-Путин: Първи думи на двамата президенти
11112
Чете се за: 05:05 мин.
Милен Керемедчиев: Прекратяването на бойните действия може да бъде счетено за пробив в преговорите между САЩ и Русия Милен Керемедчиев: Прекратяването на бойните действия може да бъде счетено за пробив в преговорите между САЩ и Русия
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

Частично бедствено положение беше обявено в Българово
Частично бедствено положение беше обявено в Българово
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
След срещата Тръмп-Путин: Ще има ли втора среща Зеленски-Путин-Тръмп? След срещата Тръмп-Путин: Ще има ли втора среща Зеленски-Путин-Тръмп?
Чете се за: 08:07 мин.
По света
Голям пожар избухна край Българово, евакуират живущите на юг от града Голям пожар избухна край Българово, евакуират живущите на юг от града
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Какви са реакциите в Украйна след срещата Тръмп-Путин? Какви са реакциите в Украйна след срещата Тръмп-Путин?
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Пожар обхвана около 20 имота в покрайнините на сливенското село...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Загиналият в тежката катастрофа в София е сирийски лекар
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Заловиха 245 кг марихуана на българо-турската граница
Чете се за: 02:10 мин.
Балкани
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ