Какви са реакциите в Украйна след срещата Тръмп-Путин?

Украйна потвърждава готовността си да работи с максимални усилия за постигане на мир, увери Володимир Зеленски след срещата в Аляска.

"Подкрепяме предложението на президента Тръмп за тристранна среща между Украйна, САЩ и Русия. В понеделник ще се срещна с президента Тръмп във Вашингтон, за да обсъдим всички подробности за прекратяването на убийствата и войната. Важно е европейците да участват на всеки етап, за да осигурят надеждни гаранции за сигурност заедно с Америка", каза Володимир Зеленски, президент на Украйна.

Жители на Киев призоваха към действия, след като внимателно проследиха срещата в Аляска.

"Необходими са действия, за да се спре тази война. Защото войната не е само в нашата страна, тя може да бъде и в тяхната страна по всяко време. Човек трябва да погледне със собствените си очи, а не през розови очила", заяви Наталия Липец майка на убит украински войник.

Други смятат, че разговорите в Аляска са били някакъв вид представление и не виждат с кого Украйна може да преговяра.

"Мисля, че вчерашната среща беше просто шоу. Тя не реши нищо и може би не е била планирана да реши нищо. Путин показа, че не е изолиран. Очевидно това е всичко засега. А що се отнася до срещите, които трябва да се проведат - разбира се, трябва да има някакви преговори за прекратяване на тази война. Но не виждам с кого Украйна би могла да преговаря. Разбирате ли, човек вероятно трябва да е психиатър, за да преговаря с Путин", коментира Инна Куницка, жител на Киев. "Това беше поредното бла-бла-бла. Очакваше се и всички знаеха как ще завърши. И прогнозите бяха единодушни. Какво очакваме ли? Очакваме наистина сериозни действия лично от Тръмп. А това може да бъде просто натиск върху Русия", каза Олена Лумина, пенсионерка в Киев.

Над две трети от украинците сега са за мирни преговори според проучване на Галъп, публикувано на 7 август. Частта от украинците, които искат страната да се бие до победата се е стопил от 73 процента през 2022-ра до 24 на сто през тази година.