БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
След историческата среща Тръмп-Путин: Първи думи на...
Чете се за: 05:05 мин.
Приключи първият етап от срещата между Тръмп и Путин
Чете се за: 01:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Подготовката за Антарктида: Корабът "Св. св. Кирил и Методий" се готви за четвъртата си мисия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Запази

Подготовката за Антарктида: Корабът "Св. св. Кирил и Методий" се готви за четвъртата си мисия
Слушай новината

Първият български военен научноизследователски кораб „Св. св. Кирил и Методий“ се подготвя за четвъртата си мисия в Антарктида.



Задачата на експедицията е да бъдат осигурени условия за реализирането на десетки научни проекти, част от тях – и извън пределите на българската база „Св. Климент Охридски“ на остров Ливингстън. През трите успешни плавания полярниците ни и учените на борда проучваха слънчевата активност, микробиологията при ендемични организми, изследваха щамове за нови лекарства. Очаква се началото на четвъртата експедиция да бъде отново през месец ноември.

Кап. втори ранг Радко Муевски - капитан на кораб “Св. св. Кирил и Методий“: "Към момента корабът приключи своята плавателна подготовка в Черно море, като тя беше проведена през юни месец и през юли. По време на тази плавателна подготовка екипажът беше натрениран в условията на Черно море, бяха проведени учебни практики с курсанти. Ние вече с кораба, с годините които вече имаме зад гърба си, три експедиции подред, успяваме да разширяваме ареала или района на плаване на кораба и в Антарктика и достигаме да други острови, това са отново непознати води за нас , като това са новите и опасни неща, които ние ще се опитаме да се подготвим за тях."

#Антрактида #кораб " Св. св. Кирил и Методий" #мисия

Последвайте ни

ТОП 24

21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е задържан и е под охрана в болницата
1
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е...
След историческата среща Тръмп-Путин: Първи думи на двамата президенти
2
След историческата среща Тръмп-Путин: Първи думи на двамата президенти
Пожар избухна в руенското село Разбойна, има засегнати къщи (СНИМКИ)
3
Пожар избухна в руенското село Разбойна, има засегнати къщи (СНИМКИ)
Как държавата ще регулира процеса по приемане на еврото?
4
Как държавата ще регулира процеса по приемане на еврото?
Посланията на срещата за мир в Украйна: "Няма споразумение - докато няма споразумение"
5
Посланията на срещата за мир в Украйна: "Няма споразумение -...
Исторически разговори за бъдещето на Украйна: Започна срещата на Тръмп и Путин в Аляска
6
Исторически разговори за бъдещето на Украйна: Започна срещата на...

Най-четени

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
2
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а над - със заявка
3
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
4
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
5
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София
6
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между...

Още от: Общество

Започна четвъртото издание на фестивала „Варуша Юг“ във Велико Търново
Започна четвъртото издание на фестивала „Варуша Юг“ във Велико Търново
Вълна от съпричастност в помощ на семейство, останало без дом след пожар Вълна от съпричастност в помощ на семейство, останало без дом след пожар
Чете се за: 02:55 мин.
След инцидента в Слънчев бряг: Каква е регулацията при шофиране на АТВ? След инцидента в Слънчев бряг: Каква е регулацията при шофиране на АТВ?
Чете се за: 03:07 мин.
На Голяма Богородица: Хиляди миряни почетоха деня на Успението на Божията майка (ОБЗОР) На Голяма Богородица: Хиляди миряни почетоха деня на Успението на Божията майка (ОБЗОР)
Чете се за: 02:35 мин.
Протест във Варна пред заведението на Пламенка Димитрова, която подаде сигнала срещу кмета Благомир Коцев Протест във Варна пред заведението на Пламенка Димитрова, която подаде сигнала срещу кмета Благомир Коцев
Чете се за: 00:45 мин.
Потребителската кошница: Има задържане на цените този месец, отчитат от КНСБ Потребителската кошница: Има задържане на цените този месец, отчитат от КНСБ
Чете се за: 03:27 мин.

Водещи новини

След срещата Тръмп-Путин: Ще има ли втора среща Зеленски-Путин-Тръмп?
След срещата Тръмп-Путин: Ще има ли втора среща Зеленски-Путин-Тръмп?
Чете се за: 08:07 мин.
По света
След историческата среща Тръмп-Путин: Първи думи на двамата президенти След историческата среща Тръмп-Путин: Първи думи на двамата президенти
Чете се за: 05:05 мин.
По света
Зеленски ще се срещне с Тръмп в понеделник във Вашингтон Зеленски ще се срещне с Тръмп в понеделник във Вашингтон
Чете се за: 02:57 мин.
Европа
Продължава борбата с пожара край село Илинденци в Пирин Продължава борбата с пожара край село Илинденци в Пирин
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Започна възстановяването на железопътната инфраструктура след...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
17-годишен без книжка катастрофира в Студентски град, положителни...
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Слънчева и ветровита събота
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Елена Поптодорова: Безпрецедентен протокол и без резултат за...
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ