БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
След историческата среща Тръмп-Путин: Първи думи на...
Чете се за: 05:05 мин.
Приключи първият етап от срещата между Тръмп и Путин
Чете се за: 01:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

След фалшивата заплаха към самолет: Съдът ще гледа мярката на мъжа, подал сигнала на 112

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Запази
фалшивата заплаха самолет съдът гледа мярката мъжа подал сигнала 112
Слушай новината

Софийският районен съд ще гледа мярката на 36-годишния мъж от Пловдив, който подаде фалшив сигнал за заплаха на борда на полет от София за Лондон в понеделник вечерта.

Фалшивото обаждане на телефон 112 затвори въздушното пространство на Чехия за полета от София и вдигна военновъздушните сили на Германия. Мъжът е заявил, че на борда има палестинец и вътре ще се случат лоши неща. Съобщението е насочено към полет на нискотарифна авиокомпания със 174 души на борда, който точно е излетял от софийското летище за лондонското „Станстед“.

Веднага на столичното летище е бил задействан координационния център, който събира членовете на кризисния щаб, където влизат представители на ДАНС, на РВД. Междувременно полицията проверява кой е подал сигнала и мъжът е задържан. До 2 години затвор заплашват мъжа, подал фалшивия сигнал.

#фалшив сигнал #самолет

Последвайте ни

ТОП 24

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
2
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е задържан и е под охрана в болницата
3
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е...
Пожар избухна в руенското село Разбойна, има засегнати къщи (СНИМКИ)
4
Пожар избухна в руенското село Разбойна, има засегнати къщи (СНИМКИ)
След историческата среща Тръмп-Путин: Първи думи на двамата президенти
5
След историческата среща Тръмп-Путин: Първи думи на двамата президенти
Исторически разговори за бъдещето на Украйна: Започна срещата на Тръмп и Путин в Аляска
6
Исторически разговори за бъдещето на Украйна: Започна срещата на...

Най-четени

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
2
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а над - със заявка
3
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
4
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
5
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
"Алфа Рисърч": Близо 50% от българите и 69% от бизнеса подкрепят въвеждането на еврото
6
"Алфа Рисърч": Близо 50% от българите и 69% от бизнеса...

Още от: Сигурност и правосъдие

Повдигнаха обвинение на шофьора на АТВ-то, който се вряза в пешеходци в Слънчев бряг
Повдигнаха обвинение на шофьора на АТВ-то, който се вряза в пешеходци в Слънчев бряг
84-годишен мъж е предаден на прокуратурата за умишлен палеж 84-годишен мъж е предаден на прокуратурата за умишлен палеж
Чете се за: 00:40 мин.
Срещу пожарите: От 2022 г. има системи за гасене от въздух - защо не се използват? Срещу пожарите: От 2022 г. има системи за гасене от въздух - защо не се използват?
Чете се за: 04:55 мин.
От София до Мексико: Българска оръжейна компания под прицела на три държави От София до Мексико: Българска оръжейна компания под прицела на три държави
Чете се за: 04:02 мин.
Съдът остави окончателно в ареста Красимир Георгиев, обвинен заедно с Габриела Сашова за насилие над животни Съдът остави окончателно в ареста Красимир Георгиев, обвинен заедно с Габриела Сашова за насилие над животни
Чете се за: 01:10 мин.
Претърсват търговци на оръжие у нас заради съмнения, че са продавали арсенал на Русия Претърсват търговци на оръжие у нас заради съмнения, че са продавали арсенал на Русия
Чете се за: 02:32 мин.

Водещи новини

След историческата среща Тръмп-Путин: Първи думи на двамата президенти
След историческата среща Тръмп-Путин: Първи думи на двамата президенти
Чете се за: 05:05 мин.
По света
Срещата Тръмп - Путин: "Голям напредък", но без пробив за споразумение Срещата Тръмп - Путин: "Голям напредък", но без пробив за споразумение
Чете се за: 03:05 мин.
По света
Тръмп след срещата в Аляска: Путин и Зеленски ще организират среща за прекратяване на огъня в Украйна Тръмп след срещата в Аляска: Путин и Зеленски ще организират среща за прекратяване на огъня в Украйна
Чете се за: 03:57 мин.
По света
Ново огнище се разгоря над село Илинденци в Пирин Ново огнище се разгоря над село Илинденци в Пирин
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Слънчева и ветровита събота
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Съдът решава дали да остави в ареста 18-годишното момче, което се...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Вълна от съпричастност в помощ на семейство, останало без дом след...
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
След фалшивата заплаха към самолет: Съдът ще гледа мярката на мъжа,...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ