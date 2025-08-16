БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
18 постройки изгоряха при голям пожар край Стара Загора
Чете се за: 01:20 мин.
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал е райски газ, карал...
Чете се за: 03:57 мин.
"Желая помилване": Постоянен арест за Виктор...
Чете се за: 01:00 мин.
Съдът решава дали 21-годишният Виктор Илиев, който влетя...
Чете се за: 02:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Слънчева и ветровита събота

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Запази

Жълт код за силен вятър е обявен в четири области в Югоизточна България

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Ще бъде предимно слънчево. След обяд над западната половина от страната ще се развива купеста облачност. Ще духа умерен, в източните райони - временно силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°, в София - около 30°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево и ветровито. Ще продължи да духа умерен, временно силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 27° и 30°. Температурата на морската вода е около 26°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

В планините ще преобладава слънчево време, след обяд с развитие на купеста облачност. Ще духа умерен и силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 25°, на 2000 метра - около 17°.

И в неделя ще бъде ветровито, а температурите ще останат почти без промяна. Ще е предимно слънчево, с изолирани следобедни превалявания в западните райони. В началото на новата седмица на много места ще има валежи, придружени от гръмотевици, в понеделник - в Западна и Централна България, а във вторник - и на изток. Температурите слабо и временно ще се понижат. В сряда ще преобладава слънчево време и само на отделни места в планинските райони в следобедните часове ще превали и прегърми.

#ветровито време #жълт код за силен вятър #слънчево време #времето #прогноза за времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Кой е д-р Иса Али, убит в тежката катастрофа в София?
1
Кой е д-р Иса Али, убит в тежката катастрофа в София?
Българово: "Кошмар. Къде е България? Гори народът, горят му и къщите"
2
Българово: "Кошмар. Къде е България? Гори народът, горят му и...
Крепостта Русокастро пази следи от ключови битки и събития в българската история
3
Крепостта Русокастро пази следи от ключови битки и събития в...
Има задържан за пожара в Българово, огънят е овладян
4
Има задържан за пожара в Българово, огънят е овладян
Илиана Раева: Ансамбълът преживя някои драми тази година
5
Илиана Раева: Ансамбълът преживя някои драми тази година
Европа след срещата Тръмп-Путин (ОБЗОР)
6
Европа след срещата Тръмп-Путин (ОБЗОР)

Най-четени

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а над - със заявка
2
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а...
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
3
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
4
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София
5
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между...
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е задържан и е под охрана в болницата
6
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е...

Още от: Времето

Временно захлаждане и валежи в понеделник и вторник
Временно захлаждане и валежи в понеделник и вторник
Слънчево преди обяд, превалявания по-късно през деня Слънчево преди обяд, превалявания по-късно през деня
Чете се за: 02:02 мин.
Опасно ветровито и горещо време през уикенда Опасно ветровито и горещо време през уикенда
Чете се за: 02:17 мин.
Слънчево и горещо през уикенда, валежи и захлаждане от понеделник Слънчево и горещо през уикенда, валежи и захлаждане от понеделник
Чете се за: 02:32 мин.
Опасно ветровито в петък Опасно ветровито в петък
Чете се за: 01:45 мин.
Ветровито време в петък, слънчево и горещо през уикенда Ветровито време в петък, слънчево и горещо през уикенда
Чете се за: 02:10 мин.

Водещи новини

18 постройки изгоряха при голям пожар край Стара Загора
18 постройки изгоряха при голям пожар край Стара Загора
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал е райски газ, карал е с между 170 и 200 км/ч в центъра на София Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал е райски газ, карал е с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
"Желая помилване": Постоянен арест за Виктор Илиев, който се вряза с кола в автобус и уби човек "Желая помилване": Постоянен арест за Виктор Илиев, който се вряза с кола в автобус и уби човек
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Пожар гори до Аквапарка в Несебър Пожар гори до Аквапарка в Несебър
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
МВР: Над 69 хиляди българи между 15 и 64 години са се дрогирали с...
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Започна заседанието на "Коалицията на желаещите"
Чете се за: 01:15 мин.
По света
"Ужасяваща стрелба в Ню Йорк": Трима убити и единадесет...
Чете се за: 01:52 мин.
По света
Учебен хотел в Сандански - подслон за пожарникарите, борещи се със...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ