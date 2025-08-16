Слънчева и ветровита събота

Ще бъде предимно слънчево. След обяд над западната половина от страната ще се развива купеста облачност. Ще духа умерен, в източните райони - временно силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°, в София - около 30°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево и ветровито. Ще продължи да духа умерен, временно силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 27° и 30°. Температурата на морската вода е около 26°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

В планините ще преобладава слънчево време, след обяд с развитие на купеста облачност. Ще духа умерен и силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 25°, на 2000 метра - около 17°.

И в неделя ще бъде ветровито, а температурите ще останат почти без промяна. Ще е предимно слънчево, с изолирани следобедни превалявания в западните райони. В началото на новата седмица на много места ще има валежи, придружени от гръмотевици, в понеделник - в Западна и Централна България, а във вторник - и на изток. Температурите слабо и временно ще се понижат. В сряда ще преобладава слънчево време и само на отделни места в планинските райони в следобедните часове ще превали и прегърми.