Исторически разговори за бъдещето на Украйна: Започна срещата на Тръмп и Путин в Аляска

Чете се за: 01:52 мин.
Снимка: БТА
Американският президент Доналд Тръмп и руският президент Владимир Путин кацнаха в Аляска.

Историческа среща, за която светът очаква да даде ако не отговор на въпроса ще има ли мир в Украйна, то поне - ще има ли среща между Владимир Путин и Володимир Зеленски. Обещанието на Доналд Тръмп е да направи опит да постигне именно това - на масата за преговори да седнат руският и украинският президент.

Преди да отпътува за Аляска, Тръмп изрази умерен оптимизъм и каза, че залозите са изключително високи. От Кремъл коментираха, че срещата може да продължи най-малко 6-7 часа.

снимки: БТА

Очакванията са разговорите да бъдат във формат 3 на 3 - от американска страна освен Тръмп ще присъстват държавния секретар Марко Рубио и специалният пратеник на Белия дом Стив Уиткоф. В руската делегация участва външният министър Сергей Лавров и съветникът на Путин Юрий Ушаков.

Програмата на двамата президенти предвижда работна закуска, след което среща, на която за кратко ще бъдат допуснати и журналисти.

След разговорите е предвидена пресконференция на двамата президенти. Доналд Тръмп вече каза, че когато приключи срещата му с Путин, ще разговаря първо с украинския президент Володимир Зеленски, а след това и с европейски лидери.

