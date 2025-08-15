БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
След инцидента в Слънчев бряг: Каква е регулацията при шофиране на АТВ?

Виктор Борисов
Всичко от автора
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Снимка: илюстративна
След инцидента в Слънчев бряг, какви са изискванията, за да може законно да се управлява АТВ. Нормално ли е АТВ-та да се използват за атракционни превозни средства в курорти?

Според закона АТВ-тата трбява да са регистрирани в КАТ, да имат номер, гражданска отговорност и да са минали технически преглед, съответно шофьорите им да имат книжки, както при автомобилите. Оказва се има и втори начин.

Тодор Батков, юрист, "Европейски център за транспортни политики": "За съжаление, обаче - има пропуски в законодателството, тъй като ако се декларира, че едно АТВ няма да бъде шофирано по републиканската, а ще бъде използвано само за селскостопански нужди, то може да бъде регистрирано като трактор в общината."

В позиция от Министерстовот на земеделието и храните до БНТ посочиха, че АТВ-тата и УТВ-тата могат да се регистрират като селскостопанска техника. В този случай те се водят "колесен трактор" или "самоходна машина" в зависимост от представените документи. И по изключение могат да се движат по пътищата за обществено ползване. Изключението е да няма алтернативен полски или горски път. И 17-годишните могат да карат АТВ-та стига да имат шофьорска книжка категория B1, а масата на четириколката без товар да не е повече от 400 кг. Отдаването под наем на подобни превозни средства е по субективната преценка на собственика.

Тодор Батков, юрист, "Европейски център за транспортни политики": "Въпрос на отговорност на собственика е да установи състоянието на водача. Дали е компетентен, дали не е под влияние на някакви субстанции или алкохол."

Движението на АТВ и други превозни средства по алеите в курортите е забранено, тъй като те се водят пешеходни зони. Забраната обаче не важи за останалата пътна мрежа.

Тодор Батков, юрист, "Европейски център за транспортни политики": "Знаем, че при нас по курортите хаоса е пълен не само в даването под наем на АТВ, и на мотори, и на електрички, и на голфколички, електрически велосипеди. Въпросът не беше дали ще се случи такъв инцидент, а по-скоро, кога ще се случи."

Последният инцидент с АТВ беше през юли, тогава 7-годишно дете пострада сериозно след падане от АТВ, докато возело 5-годишното му братче.

