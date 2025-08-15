БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
ИЗВЕСТИЯ

Повдигнаха обвинение на шофьора на АТВ-то, който се вряза...
Чете се за: 04:32 мин.
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между...
Чете се за: 02:52 мин.
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София...
Чете се за: 02:00 мин.
Потушен е пожарът от дерайлиралия товарен влак с цистерни...
Чете се за: 00:57 мин.
Трима души са с опасност за живота след тежката...
Чете се за: 00:50 мин.
Товарен влак с цистерни гори край село Пясъчево
Чете се за: 01:45 мин.

СРЕЩАТА ТРЪМП - ПУТИН

Европа преди срещата между Тръмп и Путин - какви са очакванията?

Десислава Апостолова
Чете се за: 02:22 мин.
Зеленски заяви днес, че разчита на американския президент за слагане край на войната

Европа преди срещата между Тръмп и Путин - какви са очакванията?
Срещата между Тръмп и Путин трябва да започне около 22:00 часа българско време. БНТ ще ви направи свидетели на всички най-важни моменти от разговорите в Аляска. Володимир Зеленски заяви днес, че разчита на Доналд Тръмп за слагане край на войната. Според украинския лидер, важно е предстоящата среща да отвори път към "справедлив мир", както и към последващи тристранни разговори между него и лидерите на Русия и САЩ. А какви са настроенията и очакванията в Европа?

В Европа очакват срещата в Аляска с надежда, но и с известна доза страх заради отсъствието на Володимир Зеленски и на европейски представители на масата на разговорите. През последните дни европейците все пак са по-оптимистично насрочени за това, че Доналд Тръмп ще защитава интересите на Киев в разговорите си с Путин. След дипломатическите совалки в сряда германският канцлер Фридрих Мерц каза, че американският президент до голяма степен споделя позициите на Европа.

Това, за което европейците настояват е в Аляска да говори само за спиране на огъня, а териториалните въпроси да се обсъждат на по-късен етап, с участието на самата Украйна. Също на следваща среща на върха трябва да се обсъдят и гаранциите за сигурност за Украйна.

Германският канцлер Фридрих Мерц, който организира последните разговори между европейците и Тръмп каза днес, че е в контакт с Доналд Тръмп. Според него днес американският президент може да постигне сериозен напредък за постигането на мир. Той увери също, че европейските държави ще продължават да подкрепят Украйна. Утре се очаква посланиците на страните от ЕС да заседават извънредно във видеоконферентна среща, за да обсъдят резултатите от разговорите Тръмп - Путин в Аляска.

Вижте повече в прякото включване на Десислава Апостолова от Брюксел

#срещата Тръмп-Путин #очаквания #Европа

