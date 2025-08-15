Драган Нешич: Тези момичета заслужават това, което им се случва

Селекционерът на българския национален отбор по волейбол за жени до 21 години Драган Нешич определи възпитаничките си като "прекрасни" след успехите на световното първенство в Сурабая, Индонезия.

Неговите възпитанички се класираха на полуфинал на световното първенство, като се наложиха над Полша.

"Поздравления на отбора. Много се радвам за тяхното представяне и цялото тактическо и техническо управление на мачовете. Груповата фаза беше много тежка за нас. Успяхме да изградим наш стил на игра. Мачът срещу Тайланд беше много важен. Мачът срещу САЩ ни показа, че трябва да си повярваме. Можем да управляваме мач както ние искаме. Срещу Полша имахме 3 контроли, в които не успяхме да се представим добре. Днес направихме сериозен мач. Организацията на контранападение ни даде качество да спечелим този мач. Благодаря за вашата подкрепа", сподели той.

За България предстои мач срещу Япония, който победи Турция.

"За следващият мач ще се приготвим по най-добрия начин. Тези прекрасни момичета бяха забравени от нашето общество. Те тренираха много добре цялото лято. Нямахме допълнителни мотивационни приказки, защото тези момичета заслужават това, което им се случва", допълни наставникът.

