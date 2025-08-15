Повдигнаха обвинение на шофьора на АТВ-то, който се вряза в пешеходци в Слънчев бряг

Повдигнаха обвинение за нанасяне на средна телесна повреда на 18-годишното момче, което с атракционно АТВ се вряза в пешеходци на тротоар в Слънчев бряг. Сред пострадалите са три деца. 4-годишно момченце и майка му остават в кома и тежки черепно-мозъчни травми в реанимацията на бургаската болница. Другите две деца са по-леко пострадали. Хоспитализиран остава и служител на близък хотел, чийто таз беше счупен при удара. МВР започва вътрешна проверка, след твърдения на близки на пострадалите, че случаят се прикрива, тъй като родителите на виновния шофьор работят в полицията.

И двете деца на Юлиян са в болница след инцидента - едното със счупен крак, другото - с шевове на главата. 4-годишният му племенник и майката на момченцето се борят за живота си в реанимация.

Юлиян Здравков, баща на две от пострадалите деца: "С много висока скорост са ударени и са ги метнали като кегли на тревата."

18-годишният шофьор с книжка от няколко месеца получи обвинение за нанасяне на средна телесна повреда.

Мария Маркова, ръководител на Районна прокуратура – Бургас: "Това е т.нар. работно обвинение, тъй като все още пострадалите лица се намират в болнично заведение. Към момента това е установено от медицинските лица. При изготвянето на съдебно-медицинската експертиза, ако се установи тежки телесни увреждания респективно ще бъде предявено обвинение в тази насока." Йордан Соколов, баща на пострадалата жена: "Това са пет живота и за трите живота още нищо не се знае. Искам веднага да се вземат мерки, да се пристигне тук и да се разследва най-адекватно от всички институции."

Близките на пострадалите се опасяват, че случаят може да се прикрива.

Юлиян Здравков, баща на две от пострадалите деца: "Знаем, че баща му е полицай. Питах ги защо не е арестуван, защо не е с белезници, защо няма тестове, защо нищо не се прави. Казаха, че всичко ще се направи."

комисар Марин Димитров, началник на "Охранителна полиция и КАТ" – Бургас: "Това, че родителите са служители на МВР по никакъв начин няма да ни накара да неглижираме каквото и да било. В резултат на това, от наша страна, Областната дирекция започнахме от днес със заповед на директора вътрешна проверка, с която искаме да изясним точно този момент, за да се избегнат всякакви спекулации."

Близките не вярват и във версията, че спирачките на АТВ-то са отказали.

Юлиян Здравков, баща на две от пострадалите деца: "Той не знае какво е направил, не знае. Един път казва спирачката заяде, един път казва газта заяде. Има камери да ги видят – никаква първа помощ той не е оказал."

Резултатите от автотехническите експертизи трябва да дадат окончателен отговор дали проблем със спирачките е причина за инцидента.

комисар Марин Димитров, началник на "Охранителна полиция и КАТ" – Бургас: "Моторното превозно средство е било регистрирано по надлежния ред с регистрационен номер, притежавало е валидна "Гражданска отговорност", притежавало е валиден годишен технически преглед, който е преминало."

Фирмите, отдаващи под наем подобни атракциони са предупредени да следят дали клиентите им са пълнолетни, трезви и подготвени да управляват превозните средства. В ход е и цялостна проверка на фирмата, предоставила АТВ-то на 18-годишния обвиняем.