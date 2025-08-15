За Деня на Варна, който съвпада с Успение Богородично, трима чуждестранни скулптори изработиха пясъчна фигура на Света Богородица с Младенеца на плажа в кв. “Аспарухово”. Творците са от Великобритания, Нидерландия и Мексико. А посетителите на плажа имаха възможност да наблюдават как пясъкът се превръща в произведение на изкуството.

Реми и Пол Хогард са познати в цял свят. Обиколили са над 30 държави, създавайки творби от пясък за увеселителни паркове, фестивали и конкурси. Решението да изваят лика на Божията майка във Варна не е случайно.

Реми Хогард: “Подарък за Варна и промоция на хубавия плаж… Аз обичам България.”

Реми е от Нидерландия, а Пол - англичанин, но избират да живеят в България. За тях пясъчната скулптура е повече от изкуство.

Пол Хогард: “Започнах да правя пясъчни скулптури в Индия през 1991 г. Оттогава съм пристрастен. Една скулптура може да остане така 4-5 дни, ако никой не я докосва.”

Каликсто Молина пристига у нас от Мексико. Печелил е награди за пясъчни скулптури от фестивали във Финландия и Швеция.

Каликсто Молина: “За първи път съм в България и във Варна. Радвам се да правим пясъчни скулптури с моите приятели Пол и Реми. В началото хората бяха изненадани, защото не са виждали подобно нещо.” Кристиян Димитров - директор на Дирекция “Спорт” в Община Варна: “Те са артисти, те даже не искат дарения и това, което го правят е нещо прекрасно и голяма реклама за града ни.”

Пясъчната скулптура на Богородица с Младенеца ще може да се види в следващите няколко дни на морския бряг в Аспарухово.