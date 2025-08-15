Ключова среща в Аляска: Преговорите между Тръмп и Путин за войната в Украйна

Белият дом разпространи ориентировъчен график за днешната среща между президентите на Съединетните щати и Русия. Доналд Тръмп ще отпътува от Вашингтон за Анкъридж в 6:45 ч. източноамериканско време или 13:45 ч. българско. Срещата на върха ще започне в 11:00 ч. местно време или 22:00 ч. наше. Очаква се Тръмп да отпътува от Аляска за Вашингтон в 17:45 ч. или 4:45 ч. българско време на 16 август.

Ще остане ли 15 август в историята като деня, определил съдбата на Украйна след три години война? Доналд Тръмп и Владимир Путин се срещат на другия край на света - в Аляска, за да обсъдят въпроса. Ако вярваме на американския президент, ще бъде всичко или нищо. Той е сигурен, че за максимум „пет минути“ ще разбере дали първата му лична среща с руския президент от 2019 г. ще бъде фиаско или ще позволи да се начертае изход от най-кървавия конфликт в Европа от Втората световна война.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Мисля, че ще бъде добра среща, но по-важната среща ще е втората среща, която ще имаме - между президента Путин, президента Зеленски и мен, може да доведем и някои от европейските лидери или може би не… Ще видим какво ще стане. Мисля, че президентът Путин ще сключи мир, мисля че президентът Зеленски ще сключи мир. Ще видим дали могат да се разберат и ако могат ще е страхотно."

В Анкъридж вече пристигнаха представителите на руската делегация, която включва съветника на руския президент Юрий Ушаков, външния министър Сергей Лавров, на отбраната - Андрей Белоусов, на финансите - Антон Силуанов и специалния пратеник на Путин - Кирил Дмитриев. Попитан каква прогноза ще даде за предстоящата среща, след като Тръмп определи 25% вероятността от провал, Лавров отговори:

Сергей Лавров, министър на външните работи на Русия: "Никога не правим предварителни прогнози. Имаме аргументи и ясна позиция. Ще ги обясним. Много беше направено по време на посещението на Стивън Уиткоф. Президентът Путин го спомена. Уиткоф говори от името на президента Тръмп. Надявам се този много полезен разговор да продължи".

Протестиращи изпълниха улиците н Анкъридж, развявайки украински знамена. Някои от тях не криеха разочарованието си, че на срещата не беше поканен президентът Володимир Зеленски.

Хелън Шарат, жителка на Анкъридж: "Това е показност за Доналд Тръмп. Той иска да изглежда добре и си мисли, че прави нещо, но всъщност нищо не прави. Срещата с Путин е пародия. Двама души в една стая, на нито един от които не може да се вярва и които не си вярват един на друг."

Срещата в Анкъридж ще се проведе при драконовски мерки за сигурност. Това обаче не попречи на лос да се разходи около строго охранявата военна база "Елмендорф-Ричардсън", където е планиран разговорът между лидерите на САЩ и Русия.