БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между...
Чете се за: 02:52 мин.
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София...
Чете се за: 02:00 мин.
Потушен е пожарът от дерайлиралия товарен влак с цистерни...
Чете се за: 00:57 мин.
Трима души са с опасност за живота след тежката...
Чете се за: 00:50 мин.
Товарен влак с цистерни гори край село Пясъчево
Чете се за: 01:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ключова среща в Аляска: Преговорите между Тръмп и Путин за войната в Украйна

Ива Стойкова от Ива Стойкова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:47 мин.
По света
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Белият дом разпространи ориентировъчен график за днешната среща между президентите на Съединетните щати и Русия. Доналд Тръмп ще отпътува от Вашингтон за Анкъридж в 6:45 ч. източноамериканско време или 13:45 ч. българско. Срещата на върха ще започне в 11:00 ч. местно време или 22:00 ч. наше. Очаква се Тръмп да отпътува от Аляска за Вашингтон в 17:45 ч. или 4:45 ч. българско време на 16 август.

Ще остане ли 15 август в историята като деня, определил съдбата на Украйна след три години война? Доналд Тръмп и Владимир Путин се срещат на другия край на света - в Аляска, за да обсъдят въпроса. Ако вярваме на американския президент, ще бъде всичко или нищо. Той е сигурен, че за максимум „пет минути“ ще разбере дали първата му лична среща с руския президент от 2019 г. ще бъде фиаско или ще позволи да се начертае изход от най-кървавия конфликт в Европа от Втората световна война.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Мисля, че ще бъде добра среща, но по-важната среща ще е втората среща, която ще имаме - между президента Путин, президента Зеленски и мен, може да доведем и някои от европейските лидери или може би не… Ще видим какво ще стане. Мисля, че президентът Путин ще сключи мир, мисля че президентът Зеленски ще сключи мир. Ще видим дали могат да се разберат и ако могат ще е страхотно."

В Анкъридж вече пристигнаха представителите на руската делегация, която включва съветника на руския президент Юрий Ушаков, външния министър Сергей Лавров, на отбраната - Андрей Белоусов, на финансите - Антон Силуанов и специалния пратеник на Путин - Кирил Дмитриев. Попитан каква прогноза ще даде за предстоящата среща, след като Тръмп определи 25% вероятността от провал, Лавров отговори:

Сергей Лавров, министър на външните работи на Русия: "Никога не правим предварителни прогнози. Имаме аргументи и ясна позиция. Ще ги обясним. Много беше направено по време на посещението на Стивън Уиткоф. Президентът Путин го спомена. Уиткоф говори от името на президента Тръмп. Надявам се този много полезен разговор да продължи".

Протестиращи изпълниха улиците н Анкъридж, развявайки украински знамена. Някои от тях не криеха разочарованието си, че на срещата не беше поканен президентът Володимир Зеленски.

Хелън Шарат, жителка на Анкъридж: "Това е показност за Доналд Тръмп. Той иска да изглежда добре и си мисли, че прави нещо, но всъщност нищо не прави. Срещата с Путин е пародия. Двама души в една стая, на нито един от които не може да се вярва и които не си вярват един на друг."

Срещата в Анкъридж ще се проведе при драконовски мерки за сигурност. Това обаче не попречи на лос да се разходи около строго охранявата военна база "Елмендорф-Ричардсън", където е планиран разговорът между лидерите на САЩ и Русия.

#преди срещата Тръмп-Путин #разговори Тръмп - Путин #войната в Украйна #Аляска

Последвайте ни

ТОП 24

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
Преди влизането на еврото: Обучават служителите в пощите как да обменят пари
2
Преди влизането на еврото: Обучават служителите в пощите как да...
Левски матира Сабах и се класира за плейофите в Лигата на конференциите
3
Левски матира Сабах и се класира за плейофите в Лигата на...
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София
4
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
5
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
4-годишно момченце и 35-годишната му майка са в кома, след като АТВ се вряза в пешеходци в Слънчев бряг
6
4-годишно момченце и 35-годишната му майка са в кома, след като АТВ...

Най-четени

Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
1
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се подкрепя България
2
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се...
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
3
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а над - със заявка
4
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а...
"Алфа Рисърч": Близо 50% от българите и 69% от бизнеса подкрепят въвеждането на еврото
5
"Алфа Рисърч": Близо 50% от българите и 69% от бизнеса...
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между Симитли и Разлог
6
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между...

Още от: Русия

Възхищение, разочарование, ултиматуми: Сложните отношения между Тръмп и Путин
Възхищение, разочарование, ултиматуми: Сложните отношения между Тръмп и Путин
Днес се очаква срещата между Доналд Тръмп и Владимир Путин Днес се очаква срещата между Доналд Тръмп и Владимир Путин
Чете се за: 02:42 мин.
Тръмп: На предстоящия диалог с Путин искам да създам условия за следваща среща Тръмп: На предстоящия диалог с Путин искам да създам условия за следваща среща
Чете се за: 02:00 мин.
Тръмп: Путин изглежда е готов на сделка Тръмп: Путин изглежда е готов на сделка
Чете се за: 01:00 мин.
Преди срещата Тръмп-Путин: Подробности за разговорите и финални приготовления Преди срещата Тръмп-Путин: Подробности за разговорите и финални приготовления
Чете се за: 05:15 мин.
Часът на срещата между Тръмп и Путин вече е ясен Часът на срещата между Тръмп и Путин вече е ясен
Чете се за: 01:25 мин.

Водещи новини

Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Продължава охлаждането на цистерните на дерайлиралия влак край Пясъчево заради изтичане на гориво Продължава охлаждането на цистерните на дерайлиралия влак край Пясъчево заради изтичане на гориво
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Как държавата ще регулира процеса по приемане на еврото? Как държавата ще регулира процеса по приемане на еврото?
Чете се за: 01:10 мин.
Политика
Възхищение, разочарование, ултиматуми: Сложните отношения между Тръмп и Путин Възхищение, разочарование, ултиматуми: Сложните отношения между Тръмп и Путин
Чете се за: 07:42 мин.
По света
Борисов: ГЕРБ няма държавен имот, който да е продаден или...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Какво е състоянието на пострадалите, блъснати от АТВ в Слънчев бряг?
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
Потребителската кошница - купуваме по-евтини яйца, сирене, ориз и...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Слънчево и горещо през уикенда, валежи и захлаждане от понеделник
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ