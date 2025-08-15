Как държавата ще регулира процеса по приемане на еврото?

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
задължителното обозначаване цените евро лева готови търговците
Слушай новината

Насоките към бизнеса за двойното етикетиране ще бъдат публикувани в началото на следващата седмица.

Това съобщи днес министърът на икономиката Петър Дилов на среща с бизнеса.

"Насоките включват и разяснения за поставянето на цените при двойното обозначаване. Като цените в левове и в евро се поставят в непосредствена близост, изписват се ясно, четливо, с еднакъв по размер вид и цвят на шрифта. Законът не забранява смесено плащане, но на търговците им е предоставена свобода сами да преценят дали да приемат такъв тип плащания. При заплащане в брой рестото се връща изцяло в евро, но при липса на наличност се връща изцяло в лева, като това важи при връщане на платената сума при рекламация", заяви Петър Дилов, министър на икономиката и индустрията.

Вижте още в прякото включване на Николай Минков.

