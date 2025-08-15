Как държавата ще регулира процеса по приемане на еврото?

Насоките към бизнеса за двойното етикетиране ще бъдат публикувани в началото на следващата седмица.

Това съобщи днес министърът на икономиката Петър Дилов на среща с бизнеса.

"Насоките включват и разяснения за поставянето на цените при двойното обозначаване. Като цените в левове и в евро се поставят в непосредствена близост, изписват се ясно, четливо, с еднакъв по размер вид и цвят на шрифта. Законът не забранява смесено плащане, но на търговците им е предоставена свобода сами да преценят дали да приемат такъв тип плащания. При заплащане в брой рестото се връща изцяло в евро, но при липса на наличност се връща изцяло в лева, като това важи при връщане на платената сума при рекламация", заяви Петър Дилов, министър на икономиката и индустрията.

