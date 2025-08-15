Борисов: ГЕРБ няма държавен имот, който да е продаден или приватизиран, от който да се срамува

Лидерът на ГЕРБ коментира темата с продажбата на държавни имоти с отпаднала необходимост.

Бойко Борисов изтъкна, че за всички години управление на ГЕРБ няма държавен имот, който да е продаден или приватизиран, от който да се срамува.

"Сега, че група леви партии, начело с популист президент си измислят по средата на лятото, защото ПП казаха, че с телата си щели да бранят държавната собственост. В същото време ДБ се представят за дясна партия. Пеевски и той ги брани. И Радев брани. Само че не казват от кого ги бранят. И кой е тръгнал да приватизира? И какво е останало след разбойническата приватизация да се приватизира да ги питам. Но просто битката в център-ляво вече е толкова голяма, че те всеки ден си търсят някакъв повод", заяви пред журналисти в Русе Борисов.