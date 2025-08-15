Потребителската кошница - купуваме по-евтини яйца, сирене, ориз и брашно

Задържане на цените на малката потребителска кошница на месечна база. Това показват данните на КНСБ.

Има спад на цените при някои основни стоки - яйца, сирене, ориз, брашно, както и по-съществено намаление на цените на сезонни продукти - краставици, картофи, домати.

Цените в малките търговски обекти са по-ниски спрямо големите вериги, а цените на едро и на дребно са със сериозни отклонения.

Надценката на продуктите е между 19 и 70%.

Има и съществени различия на ключови стоки в отделните райони.