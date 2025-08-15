БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София...
Чете се за: 02:00 мин.
Потушен е пожарът от дерайлиралия товарен влак с цистерни...
Чете се за: 00:57 мин.
Трима души са с опасност за живота след тежката...
Чете се за: 00:50 мин.
Товарен влак с цистерни гори край село Пясъчево
Чете се за: 01:45 мин.

Потребителската кошница - купуваме по-евтини яйца, сирене, ориз и брашно

Цанка Николова
Всичко от автора
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Съществено намаление на цените на сезонни продукти - краставици, картофи, домати. Надценката на продуктите е между 19 и 70%

нси цените храните алкохола тютюневите изделия продължават растат
Снимка: илюстративна
Задържане на цените на малката потребителска кошница на месечна база. Това показват данните на КНСБ.

Има спад на цените при някои основни стоки - яйца, сирене, ориз, брашно, както и по-съществено намаление на цените на сезонни продукти - краставици, картофи, домати.

Цените в малките търговски обекти са по-ниски спрямо големите вериги, а цените на едро и на дребно са със сериозни отклонения.

Надценката на продуктите е между 19 и 70%.

Има и съществени различия на ключови стоки в отделните райони.

Станаха ясни критериите, по които ще бъдат оценявани кандидатите за членове на КПК
Станаха ясни критериите, по които ще бъдат оценявани кандидатите за членове на КПК
Патриарх Даниил: Божията Майка първа в пълнота осъществява назначението на човека Патриарх Даниил: Божията Майка първа в пълнота осъществява назначението на човека
Чете се за: 01:00 мин.
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
Чете се за: 02:00 мин.
Потушен е пожарът от дерайлиралия товарен влак с цистерни край село Пясъчево Потушен е пожарът от дерайлиралия товарен влак с цистерни край село Пясъчево
Чете се за: 00:57 мин.
Успение Богородично в Троянския манастир: Литийно шествие с чудотворната икона на Света Богородица Успение Богородично в Троянския манастир: Литийно шествие с чудотворната икона на Света Богородица
Чете се за: 02:50 мин.
Какво е състоянието на пострадалите, блъснати от АТВ в Слънчев бряг? Какво е състоянието на пострадалите, блъснати от АТВ в Слънчев бряг?
Чете се за: 03:00 мин.

Водещи новини

Потушен е пожарът от дерайлиралия товарен влак с цистерни край село Пясъчево
Потушен е пожарът от дерайлиралия товарен влак с цистерни край село...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Днес е Успение Богородично: Почитаме Божията майка Днес е Успение Богородично: Почитаме Божията майка
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Възхищение, разочарование, ултиматуми: Сложните отношения между Тръмп и Путин Възхищение, разочарование, ултиматуми: Сложните отношения между Тръмп и Путин
Чете се за: 07:42 мин.
По света
Какво е състоянието на пострадалите, блъснати от АТВ в Слънчев бряг?
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Протестиращи разбиха офис на управляващата партия в Сърбия
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Днес се очаква срещата между Доналд Тръмп и Владимир Путин
Чете се за: 02:42 мин.
По света
30% ръст на имотните сделки: Очаква се продажбата на имоти да се...
Чете се за: 06:20 мин.
У нас
