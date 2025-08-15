Какво е състоянието на пострадалите, блъснати от АТВ в Слънчев бряг?

18-годишен с атракционно АТВ блъсна шестима на тротоар в курорта Слънчев бряг. Сред пострадалите има три деца. 4-годишно момченце и майка му са в тежко състояние в реанимацията на бургаската болница.

Наетото превозно средство тръгва, качва се на тротоара и се забива във фасадата на хотел. Преди това помита 6 човека със себе си, сред тях и 3 деца. Пострадал е и работник на хотела.

"Снаха ми с малкото дете са в тежко състояние с черепно-мозъчна травма, смачкан гръден кош и не са в съзнание. Аз съм баща на другите две деца, които са с по-леки травми. Малкото ми дете е със счупен крак, счупено стъпало. Голямото ми дете е с шевове на главата в неврология за допълнителни прегледи. Мои приятели, които работят тук казаха, че гумите на това превозно средство са свистели с много висока скорост е ударено и са ги метнали като кегли над тревата. Питах полицаите защо не е арестуван, защо не е с белизници, защо нищо не се прави. Казаха, всичко ще се направи. Името на това момче го няма никъде. Знаем, че баща му е полицай, майка му е нещо в съда в Несебър и имаме опасение, че ще бъде открито всичко. Нашата държава трябва малко да се събуди. Трябва да се даде гласност, колко жертви трябва да станат. Тук това не е първият случай. Преди две години, на същото място, същата количка помита жена с павилион и я залива с вряла вода", каза Юлиан Здравков.

Христо Караилиев, собственик на хотела, където работи един от пострадалите, даде повече информация за състоянието на служителя си.