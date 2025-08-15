БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Потушен е пожарът от дерайлиралия товарен влак с цистерни...
Чете се за: 00:57 мин.
Двама души са с опасност за живота след тежката...
Чете се за: 00:50 мин.
Товарен влак с цистерни гори край село Пясъчево
Чете се за: 01:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Какво е състоянието на пострадалите, блъснати от АТВ в Слънчев бряг?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
A+ A-
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

18-годишен с атракционно АТВ блъсна шестима на тротоар в курорта Слънчев бряг. Сред пострадалите има три деца. 4-годишно момченце и майка му са в тежко състояние в реанимацията на бургаската болница.

Наетото превозно средство тръгва, качва се на тротоара и се забива във фасадата на хотел. Преди това помита 6 човека със себе си, сред тях и 3 деца. Пострадал е и работник на хотела.

"Снаха ми с малкото дете са в тежко състояние с черепно-мозъчна травма, смачкан гръден кош и не са в съзнание. Аз съм баща на другите две деца, които са с по-леки травми. Малкото ми дете е със счупен крак, счупено стъпало. Голямото ми дете е с шевове на главата в неврология за допълнителни прегледи. Мои приятели, които работят тук казаха, че гумите на това превозно средство са свистели с много висока скорост е ударено и са ги метнали като кегли над тревата. Питах полицаите защо не е арестуван, защо не е с белизници, защо нищо не се прави. Казаха, всичко ще се направи. Името на това момче го няма никъде. Знаем, че баща му е полицай, майка му е нещо в съда в Несебър и имаме опасение, че ще бъде открито всичко. Нашата държава трябва малко да се събуди. Трябва да се даде гласност, колко жертви трябва да станат. Тук това не е първият случай. Преди две години, на същото място, същата количка помита жена с павилион и я залива с вряла вода", каза Юлиан Здравков.

Христо Караилиев, собственик на хотела, където работи един от пострадалите, даде повече информация за състоянието на служителя си.

"Колегата е бил последният, който е бил ударен от превозното средство. В стабилно състояние е, но е с фрактура на таз. Има вероятност да се наложи операция. Като всички превозни средства, трудно е да се обобщи дали се карат бързо или бавно тези АТВ-та. Има водачи, които спазват правилата и ги карат нормално. Разбира се, има и такива, които ги използват по-скоро като средства за забавление, което при неспазване на правилата за движение би могло да доведе до сериозни инциденти като вчерашния", каза Христо Караилиев.

#АТВ #слънчев бряг #катастрофа

Последвайте ни

ТОП 24

След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а над - със заявка
1
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а...
Преди влизането на еврото: Обучават служителите в пощите как да обменят пари
2
Преди влизането на еврото: Обучават служителите в пощите как да...
Левски матира Сабах и се класира за плейофите в Лигата на конференциите
3
Левски матира Сабах и се класира за плейофите в Лигата на...
Здравният министър спря износа на жизненоважно лекарство
4
Здравният министър спря износа на жизненоважно лекарство
Калин Стоянов пита президента Румен Радев за кортежа му
5
Калин Стоянов пита президента Румен Радев за кортежа му
Лъч надежда: Локализиран е пожарът в Национален парк Пирин
6
Лъч надежда: Локализиран е пожарът в Национален парк Пирин

Най-четени

Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
1
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се подкрепя България
2
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се...
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
3
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
"Алфа Рисърч": Близо 50% от българите и 69% от бизнеса подкрепят въвеждането на еврото
4
"Алфа Рисърч": Близо 50% от българите и 69% от бизнеса...
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между Симитли и Разлог
5
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между...
Асен Александров вече няма да е директор на столичното 51-во училище
6
Асен Александров вече няма да е директор на столичното 51-во училище

Още от: Регионални

Потушен е пожарът от дерайлиралия товарен влак с цистерни край село Пясъчево
Потушен е пожарът от дерайлиралия товарен влак с цистерни край село Пясъчево
Успение Богородично в Троянския манастир: Литийно шествие с чудотворната икона на Света Богородица Успение Богородично в Троянския манастир: Литийно шествие с чудотворната икона на Света Богородица
Чете се за: 01:17 мин.
Разбиха канал за продажба на райски газ на непълнолетни в Слънчев бряг Разбиха канал за продажба на райски газ на непълнолетни в Слънчев бряг
Чете се за: 01:30 мин.
Двама души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София Двама души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София
Чете се за: 00:50 мин.
Товарен влак с цистерни гори край село Пясъчево Товарен влак с цистерни гори край село Пясъчево
Чете се за: 01:45 мин.
Тежка катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София Тежка катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София
Чете се за: 00:50 мин.

Водещи новини

Потушен е пожарът от дерайлиралия товарен влак с цистерни край село Пясъчево
Потушен е пожарът от дерайлиралия товарен влак с цистерни край село...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Днес е Успение Богородично: Почитаме Божията майка Днес е Успение Богородично: Почитаме Божията майка
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Двама души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София Двама души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Възхищение, разочарование, ултиматуми: Сложните отношения между Тръмп и Путин Възхищение, разочарование, ултиматуми: Сложните отношения между Тръмп и Путин
Чете се за: 07:42 мин.
По света
Какво е състоянието на пострадалите, блъснати от АТВ в Слънчев бряг?
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Протестиращи разбиха офис на управляващата партия в Сърбия
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Днес се очаква срещата между Доналд Тръмп и Владимир Путин
Чете се за: 02:42 мин.
По света
30% ръст на имотните сделки: Очаква се продажбата на имоти да се...
Чете се за: 06:20 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ