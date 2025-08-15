Тежка катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София

Тежка катастрофа в София тази сутрин. Кола се вряза в автобус на градския транспорт. Инцидентът е станал на кръстовището между булевардите "Константин Величков" и "Възкресение".

Автомобилът не е успял да вземе завой и се е врязал в автобуса на градски транспорт. Загинал е един сирийски гражданин, който е пътувал в автобуса. Шофьорът и контрольор са във ВМА в тежко състояние.

Ситуацията с пътувалите в лекия автомобил до момента не е ясна. В момента се извършва обработка на пътното плътно и се полива с вода и химикали, тъй като има много разлято масло от двете превозни средства.