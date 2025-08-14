БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Тръмп: На предстоящия диалог с Путин искам да създам условия за следваща среща

Мартин Гицов
По света
Доналд Тръмп смята, че вероятността за провал на утрешната среща с Владимир Путин е 25%

Доналд Тръмп обяви, че всичко, което иска да постигне на предстоящия диалог с Владимир Путин, е да създаде условия за следваща среща.

Американският президент отново допусна бъдещи разговори с участието на лидерите на Русия и Украйна.

Според Тръмп нова среща може да се състои "скоро", вероятно отново в Аляска, ако разговорите с Путин се окажат успешни.

Американският президент увери, че в рамките на 5 минути ще прецени шансовете за успех, като в противен случай много бързо ще сложи край на срещата.

По-рано Тръмп оцени шансовете за неуспех на 25 процента. Той отхвърли тезата, че със съгласието си за лицев контакт е осигурил дипломатическа победа на руския лидер.

Относно информации, че Съединените щати може да подпишат с Русия споразумение за редки метали като стимул за мирно споразумение, американският президент отговори "Ще видим какво ще стане". Той обаче отхвърли позицията, че това би било "награда" за Путин.

"Имаме среща с президента Путин утре. Мисля, че ще бъде добра среща, но по-важната среща ще е втората среща, която ще имаме - между президента Путин, президента Зеленски и мен, може да доведем и някои от европейските лидери или може би не. Ще видим какво ще стане. Мисля, че президентът Путин ще сключи мир, мисля че президентът Зеленски ще сключи мир. Ще видим дали могат да се разберат и, ако могат, ще е страхотно", заяви американският президент Доналд Тръмп.

#Доналд Тръмп #войната в Украйна #Владимир Путин #среща

