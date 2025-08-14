Тръмп: На предстоящия диалог с Путин искам да създам условия за следваща среща

Доналд Тръмп обяви, че всичко, което иска да постигне на предстоящия диалог с Владимир Путин, е да създаде условия за следваща среща.

Американският президент отново допусна бъдещи разговори с участието на лидерите на Русия и Украйна.



Според Тръмп нова среща може да се състои "скоро", вероятно отново в Аляска, ако разговорите с Путин се окажат успешни.

Американският президент увери, че в рамките на 5 минути ще прецени шансовете за успех, като в противен случай много бързо ще сложи край на срещата.

По-рано Тръмп оцени шансовете за неуспех на 25 процента. Той отхвърли тезата, че със съгласието си за лицев контакт е осигурил дипломатическа победа на руския лидер.

Относно информации, че Съединените щати може да подпишат с Русия споразумение за редки метали като стимул за мирно споразумение, американският президент отговори "Ще видим какво ще стане". Той обаче отхвърли позицията, че това би било "награда" за Путин.