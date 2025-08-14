Преди влизането на еврото: Обучават служителите в пощите как да обменят пари

Над 3000 служители на "Български пощи" ще бъдат обучени как да работят с евро, досега обучения са минали 245 души. Те се инструктират да разпознават фалшиви банкноти и монети. От пощите увериха, че работят с полицията, в клоновете има видеонаблюдение, поръчани са и броячни машини.

Пощенските станции в двете съседни кюстендилски села Бараково и Пороминово се обслужват от една служителка по график. Тя оставя бележка кога ще бъдат отключени. Там банки няма, затова част от местните ще разчитат на "Български пощи", за да обменят левовете в евро от Нова година. Други им нямат вяра и отсега са решили да пътуват до града.

"Няма да сменям на село пари, защото парите са ми в банка и направо ще излязат в картата. Но се притеснявам за възрастни хора, които ще сменят в пощите. Пощите ги направиха доста нерационални. Сега в пощата отиваш, чакаш, възрастните хора, които не могат да стоят, не знам. Сигурно пред пощите ще има хора, които ще чакат да ги мамят и е така ще бъде", каза Христо Христов, с. Пороминово.

Притесненията на хората са, че всичко поскъпва, a ако нямаш пари - няма какво да обменяш.

"Още не е влязло, а цените са се вдигнали. БНТ: Тук в пощата ли ще обменяте валута?

- Много ги имам, за да ги обменям. - Тук повечето са пенсионери, инвалиди и много малко млад народ. Почти безнадеждно е за еврото тука. Българският лев повече върви".

Единствената пощальонка на двете села и още над 3000 служители предстои да минат обучения как да разпознават фалшивите евро и левове. Акцентът в обученията е разпознаването на различните номинали, емисии и фалшификати. Поръчани са вече и броячни машини.

"Да предотвратим евентуални последващи опити за измами. Във всяка една пощенска станция, в главна каса, където ще бъдат обработвани банкнотите, ще има необходимото количество банкнотоброячни машини", заяви Станимир Белинов, зам.-директор на "Български пощи".

Обучителите също наблягат на защитните елементи на банкнотите, но и на монетите.

"Подробно бяха запознати всички служители с евромонетите, които както знаете, са с различна национална страна, и банкнотите, разбира се, сега предстои трета емисия евробанкноти в обръщение. Обърнахме внимание и на левовете, тъй като появата на фалшиви левове ще се засили максимално до края на годината, за да могат всички измамници да се отърват от това, което са произвели през годините", коментира Костадин Христов, Център за развитие и квалификация.

От "Български пощи" обещаха, че ще гарантират сигурността на парите и спокойствието на гражданите.

"Тече процес по ъпдейт и ъпгрейт на системите ни. Също така сме в тясна комуникация с Министерството на вътрешните работи. Работим по това във възловите точки, където има необходимост, да има постоянно присъствие на полицейски служители. Има какво да свърши, но сме идентифицирали всички рискове, свързани с обмяната на еврото", каза Станимир Белинов.

От Пощите обещават и видеонаблюдение във всички пощенски станции, където ще се обменят евро - 2230 в страната. Без заявка и веднага може да се обменят до 1000 лв. в която и да е пощенска станция.

От "Българските пощи" ще може да се обменят до 1000 лева без предварителна заявка.