ИЗВЕСТИЯ

4-годишно момченце и 35-годишната му майка са в кома,...
Чете се за: 02:32 мин.
18-годишен с АТВ се вряза в пешеходци на тротоар в...
Чете се за: 01:05 мин.
Пожарът край Сунгурларе е напълно потушен
Чете се за: 00:57 мин.
Локализиран е големият горски пожар край Кърджали
Чете се за: 01:17 мин.

Новите учебни планове: Защо училищата по изкуствата протестират срещу промените?

Елиана Димитрова
Всичко от автора
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Увеличават се часовете по български език и математика, намаляват тези по професионалните предмети

Снимка: Canva
Училищата по изкуствата протестират срещу предложените от Просветното министерство нови учебни планове.

В тях се увеличават часовете по български език и математика, но за сметка на това намаляват тези по професионалните предмети.

В Музикалното училище в София изчислиха, че там солфеж, пиано, камерна музика вече ще се учат с около 150 часа годишно по-малко. А това ще е пагубно за музикалното образование.

В края на юли Просветното министерство публикува за обсъждане новите учебни планове, които ще влязат в сила от 2026 - 2027 година.

Според тях се увеличават часовете за общообразователните предмети, а намаляват тези по езици и по специалните предмети.

В Националното музикално училище са изчислили, че например в 9-и клас професионалната подготовка вече ще е само 6 часа седмично вместо 10 часа и половина както досега.

В 10-и клас намалението е още по-драстично - от 10 и половина на 4 часа седмично. Или годишно за различните класове намалението ще е между 140 и 150 часа.

"За някои от випуските от 8 до 12 клас това ще доведе до намаляване на часовете за професионална подготовка между 22 до 50%, което неминуемо ще понижи качеството на образованието. Нека не забравяме, че нашите училища по изкуствата са уникални, тъй като в света няма много такива. Сега сме почти единствената държава, в която има подобни специализирани училища по изкуствата", заяви Столина Добрева, директор на Националното музикалното училище.

Сред предметите, които учениците ще учат по-малко са солфеж, история на музиката, елементарна теория на музиката, пиано, оркестрово свирене, камерна музика. Тук казват още, че ако продължава намаляването на тези часове скоро ще трябва да си внасяме музиканти от чужбина.

"Това са часове, които са изключително важни за тяхното бъдеще и професионална реализация", допълни Столина Добрева, директор на Националното музикалното училище.

От Българската музикална асоциация пък излязоха с отворено писмо срещу промените и добавиха, че дори и сега часовете по специалните предмети са крайно недостатъчни за покриване на изискванията.

"Нашето настояване е да не се променят учебните планове за училищата по изкуствата и още повече да се търси вариант да се отрази това специфично образование по изкуства в учебните програми и планове", каза още Мирена Станева, директор на Българската музикална асоциация.

От Просветното министерство отговориха на "По света и у нас"по казуса, че утре ще има среща с представители на училищата по изкуствата и на Министерството на културата, на която ще бъдат обсъдени учебните планове като ще се търси максимално балансирано решение.

#изкуства #нови учебни планове #промени #училища #протест

