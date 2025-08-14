84-годишен мъж е предаден на прокуратурата за умишлен палеж.

Вчера около 09.00 ч. сутринта пламва почти едновременно на три места край пътя за село Болярски извор.

След подаден сигнал огнеборците бързо загасили пламъците.

При разследването полицейските служители установили възрастния мъж в колата си с кибрит в ръце.

Той признал, че е запалил тревата на три места, защото го дразнела.

Случаят е предаден на прокуратурата. Ако не бъде осъден, подпалвачът ще бъде глобен от пожарната.