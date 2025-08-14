БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
18-годишен с АТВ се вряза в пешеходци на тротоар в...
Чете се за: 01:05 мин.
Пожарът край Сунгурларе е напълно потушен
Чете се за: 00:57 мин.
Локализиран е големият горски пожар край Кърджали
Чете се за: 01:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

84-годишен мъж е предаден на прокуратурата за умишлен палеж

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Запази

Запалил тревата, защото го дразнела

голям горски пожар бушува село илинденци
Слушай новината

84-годишен мъж е предаден на прокуратурата за умишлен палеж.

Вчера около 09.00 ч. сутринта пламва почти едновременно на три места край пътя за село Болярски извор.

След подаден сигнал огнеборците бързо загасили пламъците.

При разследването полицейските служители установили възрастния мъж в колата си с кибрит в ръце.

Той признал, че е запалил тревата на три места, защото го дразнела.

Случаят е предаден на прокуратурата. Ако не бъде осъден, подпалвачът ще бъде глобен от пожарната.

#пожарите в страната #умишлен палеж #възрастен мъж #пожар

Последвайте ни

ТОП 24

"Морето не е до колене": Над 2 метра вълни в Бургас
1
"Морето не е до колене": Над 2 метра вълни в Бургас
Кърджали вече ще има спешна помощ по въздух
2
Кърджали вече ще има спешна помощ по въздух
НА ЖИВО: Сабах - Левски 0:1
3
НА ЖИВО: Сабах - Левски 0:1
Преди срещата Тръмп-Путин: Русия съобщава за значителен напредък в Покровск
4
Преди срещата Тръмп-Путин: Русия съобщава за значителен напредък в...
37-годишен мъж загина при катастрофа на пътя Пазарджик – Белово
5
37-годишен мъж загина при катастрофа на пътя Пазарджик – Белово
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а над - със заявка
6
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а...

Най-четени

Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
1
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се подкрепя България
2
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се...
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
3
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на емигрант, решил да се завърне в родината
4
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на...
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между Симитли и Разлог
5
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между...
"Алфа Рисърч": Близо 50% от българите и 69% от бизнеса подкрепят въвеждането на еврото
6
"Алфа Рисърч": Близо 50% от българите и 69% от бизнеса...

Още от: Сигурност и правосъдие

Срещу пожарите: От 2022 г. има системи за гасене от въздух - защо не се използват?
Срещу пожарите: От 2022 г. има системи за гасене от въздух - защо не се използват?
От София до Мексико: Българска оръжейна компания под прицела на три държави От София до Мексико: Българска оръжейна компания под прицела на три държави
Чете се за: 04:02 мин.
Съдът остави окончателно в ареста Красимир Георгиев, обвинен заедно с Габриела Сашова за насилие над животни Съдът остави окончателно в ареста Красимир Георгиев, обвинен заедно с Габриела Сашова за насилие над животни
Чете се за: 01:10 мин.
Претърсват търговци на оръжие у нас заради съмнения, че са продавали арсенал на Русия Претърсват търговци на оръжие у нас заради съмнения, че са продавали арсенал на Русия
Чете се за: 02:32 мин.
"Домашен арест" за петима членове на мотоклуб, обвинени в различни престъпления "Домашен арест" за петима членове на мотоклуб, обвинени в различни престъпления
Чете се за: 01:22 мин.
СГС остави в ареста тримата заловени с фалшиви евробанкноти за 10 000 евро в София СГС остави в ареста тримата заловени с фалшиви евробанкноти за 10 000 евро в София
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

4-годишно момченце и 35-годишната му майка са в кома, след като АТВ се вряза в пешеходци в Слънчев бряг
4-годишно момченце и 35-годишната му майка са в кома, след като АТВ...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Преди влизането на еврото: Обучават служителите в пощите как да обменят пари Преди влизането на еврото: Обучават служителите в пощите как да обменят пари
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
30% ръст на имотните сделки: Очаква се продажбата на имоти да се увеличи още през есента 30% ръст на имотните сделки: Очаква се продажбата на имоти да се увеличи още през есента
Чете се за: 06:07 мин.
У нас
Тръмп: Путин изглежда е готов на сделка Тръмп: Путин изглежда е готов на сделка
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Проблемът с водата в Плевен: Окончателното решение ще се забави...
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
КЕВР започва проверка във всички областни ВиК дружества
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Все още не е потушен напълно пожарът в Пирин
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
"Пеещата" магистрала в Китай: Легендарен път в степите на...
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ