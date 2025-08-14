РСМ започва дело за законността на протокол от Договора за приятелство с България

Конституционният съд в Скопие образува дело за законността на протокола от второто заседание на Съвместната междуправителствена комисия с България.

Протоколът беше подписан в София на 17 юли 2022 година от тогавашните министри на външните работи на двете страни - Теодора Генчовска и Буяр Османи.

Съгласно чл. 12 от Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество съвместната междуправителствена комисия провежда редовни срещи един път годишно.

Целта е преглед на ефективното му прилагане, приемане на мерки за подобряване на двустранното сътрудничество, както и решаване на възникнали по време на изпълнението на Договора въпроси. Вносителката на инициативата иска отмяна на протокола.