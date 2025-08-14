Сигурността в Черно море: Румъния иска разширяване на общата мисия с България и Турция

Румънският министър на отбраната заяви, че черноморските страни от НАТО - Румъния, България и Турция, трябва да разширят мисията на общите си сили за разминиране, така че тя да включва охрана на енергийните обекти и търговските пътища срещу потенциална руска заплаха.



Инициативата ще бъде обсъдена със съюзниците.

След завършването на мащабен офшорен газов проект в Черно море през 2027 година Румъния ще стане най-големият производител и нетен износител на газ в Европейския съюз.

Страната вече закупи малък боен кораб от Турция и планира да си набави още, но процесът вероятно ще продължи с години.

Румъния подари на Украйна противовъздушна батарея "Пейтриът", обучава украински бойни пилоти и осигури износ на 30 милиона метрични тона украинско зърно през пристанище Констанца.

Общите тристранни сили за разминиране на Черно море бяха създадени през миналата година.