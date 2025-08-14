30% ръст на имотните сделки: Очаква се продажбата на имоти да се увеличи още през есента

30% скок на сделките с имоти в столицата за първите шест месеца в сравнение със същия период на миналата година. Очаква се още по-голям бум през есенните месеци. От правосъдното министерство вече предприемат мерки, за да гарантират, че Агенцията по вписванията ще може да обработва документите в законовите срокове.

За първите шест месеца на годината са изповядани общо 66 803 сделки, което прави по средно 371 сделки на календарен ден. А само в месеците юни и юли вписаните актове са 21 хиляди. Прогнозата е, че до края на годината ще бъде поставен рекорд по вписани имотни сделки за последните 20 години, като ще се надминат нивата от 2008 - 2009 година, когато са изповядани най-много покупко - продажби на недвижими имоти.

Засега се запазва тенденцията да се купуват предимно основни жилища, но се наблюдава ръст и в купуването на имоти с инвестиционна цел, т.е. по-късна препродажба с печалба или отдаване под наем.

Натоварването в нотариалните кантори в столицата също е голямо. Има нотариуси, при които часове за сделки се записват за края на септември. Но те ще трябва да издържат на това натоварване. По закон сделките трябва да се изповядват пред местен нотариус и покупко-продажба в София няма как да се изповяда в кантора в Перник, Кюстендил или Пазарджик.

На пазара се запазва тенденцията около 85% от сделките да са за купуване на жилище, като едностайните апартаменти вече не са хит. Изместени са от двустайните и тристайните.

"Останалите 15% са други жилищни имоти, бизнес-имоти, като в тези 15% около 4-5% е пазарът на къщи, едностайни, четиристайни апартаменти, многостайни. И всичко останало са бизнес-имоти", каза Гален Гаврилов, мениджър в кантора за недвижими имоти.

В София годишно инвеститорите предлагат на пазара от 6 000 до 8 000 нови жилища до ключ, които се продават буквално за седмици. Отделно са тези, които са купени по схемата "на зелено".

"Близо 67 000 са сделките от началото на годината в София. Всъщност тенденцията е само в София да имам такъв ръст. Ако продължаваме така, до края на годината ще счупим абсолютния рекорд за последните над 20 години по брой сделки, което включва както продажбите, така и ипотеките и различните вписвания по книгите", коментира Гален Гаврилов.

София бележи и друга разлика с вътрешността на страната. В столицата повечето сделки се финансират с банков кредит.

"60 на 40 в полза на ипотеките, специално за София това е съотношението. Докато за страната е малко по-различно. Любопитното е, че в страната около 32-33% се финансират с ипотечен кредит", заяви Гаврилов.

Очакванията са заради приемането на еврото като валута от началото на следващата година да се увеличи броят на сделките, особено в столицата през есенните месеци. По тази причина правосъдният министър е поискал от Агенцията по вписванията да промени начина си на работа.

"На първо място разпределяне на работата между различните служби в страната, така че да поемат част от натоварването, доколокото по закон е възможно, от колегите си в София. Следене в реално време, аз получавам информация всеки ден какъв е броят сделки и необходимо ли е да отделяме допълнителен ресурс", каза Гаврилов.

Пазарът на имоти се влияе и от ниските лихви, които свиват разликата между наема и вноските по кредитите.

"Около 15% са покупките за инвестиция - т.е. в някакъв момент да се препродадат с цел печалба или отдаване под наем. А всичко останало са задоволяване на собствени жилищни нужди", обясни Гаврилов.

Най-голям дял остават сделките със стари имоти, при които купувачите са изложение на по-висок риск от опити за измама. По тази причина от правосъдното министерство ще осигурят връзка между Кадастъра, който издава скица на имотите със списък на собствените им и Агенцията по вписванията.

"Напоследък забелязваме, че зачестяват случаите, в които с фалшиви документи за собственост, неистински такива, в кадастъра, в Агенцията по кадастър, заявяват права върху имоти хора, които нямат такива права всъщност. Но те се вписват в този документ и сега, за да сложем край на тази практика, ние въвеждаме пряк, в реално време достъп на колегите от Кадастъра до Имотния регистър, така че всичко, което виждаме ние по отношение на актовете за собственост, има ли такъв Нотариален акт, под този номер дали е същия Нотариален акт и пр., да могат да го проверят веднага, за да не регистрират претенциите на мнимия собственик и така да защитават интересите на реалните собственици. Изключително изобретателни са различните групи в имотната мафия", коментира Георги Георгиев, министър на правосъдието.

Чрез регистрация на фалшив нотариален акт, измамници представят като доказателство за собственост скица от кадастъра и така прибират от купувачи капаро, с което изчезват.