БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
18-годишен с АТВ се вряза в пешеходци на тротоар в...
Чете се за: 01:05 мин.
Пожарът край Сунгурларе е напълно потушен
Чете се за: 00:57 мин.
Локализиран е големият горски пожар край Кърджали
Чете се за: 01:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

30% ръст на имотните сделки: Очаква се продажбата на имоти да се увеличи още през есента

Иво Никодимов от Иво Никодимов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 06:07 мин.
У нас
Запази

Агенцията по вписванията затяга контрола и ще следи имотните сделки в реално време

очаква промяна цените имотите приемането еврото
Слушай новината

30% скок на сделките с имоти в столицата за първите шест месеца в сравнение със същия период на миналата година. Очаква се още по-голям бум през есенните месеци. От правосъдното министерство вече предприемат мерки, за да гарантират, че Агенцията по вписванията ще може да обработва документите в законовите срокове.

За първите шест месеца на годината са изповядани общо 66 803 сделки, което прави по средно 371 сделки на календарен ден. А само в месеците юни и юли вписаните актове са 21 хиляди. Прогнозата е, че до края на годината ще бъде поставен рекорд по вписани имотни сделки за последните 20 години, като ще се надминат нивата от 2008 - 2009 година, когато са изповядани най-много покупко - продажби на недвижими имоти.

Засега се запазва тенденцията да се купуват предимно основни жилища, но се наблюдава ръст и в купуването на имоти с инвестиционна цел, т.е. по-късна препродажба с печалба или отдаване под наем.

Натоварването в нотариалните кантори в столицата също е голямо. Има нотариуси, при които часове за сделки се записват за края на септември. Но те ще трябва да издържат на това натоварване. По закон сделките трябва да се изповядват пред местен нотариус и покупко-продажба в София няма как да се изповяда в кантора в Перник, Кюстендил или Пазарджик.

На пазара се запазва тенденцията около 85% от сделките да са за купуване на жилище, като едностайните апартаменти вече не са хит. Изместени са от двустайните и тристайните.

"Останалите 15% са други жилищни имоти, бизнес-имоти, като в тези 15% около 4-5% е пазарът на къщи, едностайни, четиристайни апартаменти, многостайни. И всичко останало са бизнес-имоти", каза Гален Гаврилов, мениджър в кантора за недвижими имоти.

В София годишно инвеститорите предлагат на пазара от 6 000 до 8 000 нови жилища до ключ, които се продават буквално за седмици. Отделно са тези, които са купени по схемата "на зелено".

"Близо 67 000 са сделките от началото на годината в София. Всъщност тенденцията е само в София да имам такъв ръст. Ако продължаваме така, до края на годината ще счупим абсолютния рекорд за последните над 20 години по брой сделки, което включва както продажбите, така и ипотеките и различните вписвания по книгите", коментира Гален Гаврилов.

София бележи и друга разлика с вътрешността на страната. В столицата повечето сделки се финансират с банков кредит.

"60 на 40 в полза на ипотеките, специално за София това е съотношението. Докато за страната е малко по-различно. Любопитното е, че в страната около 32-33% се финансират с ипотечен кредит", заяви Гаврилов.

Очакванията са заради приемането на еврото като валута от началото на следващата година да се увеличи броят на сделките, особено в столицата през есенните месеци. По тази причина правосъдният министър е поискал от Агенцията по вписванията да промени начина си на работа.

"На първо място разпределяне на работата между различните служби в страната, така че да поемат част от натоварването, доколокото по закон е възможно, от колегите си в София. Следене в реално време, аз получавам информация всеки ден какъв е броят сделки и необходимо ли е да отделяме допълнителен ресурс", каза Гаврилов.

Пазарът на имоти се влияе и от ниските лихви, които свиват разликата между наема и вноските по кредитите.

"Около 15% са покупките за инвестиция - т.е. в някакъв момент да се препродадат с цел печалба или отдаване под наем. А всичко останало са задоволяване на собствени жилищни нужди", обясни Гаврилов.

Най-голям дял остават сделките със стари имоти, при които купувачите са изложение на по-висок риск от опити за измама. По тази причина от правосъдното министерство ще осигурят връзка между Кадастъра, който издава скица на имотите със списък на собствените им и Агенцията по вписванията.

"Напоследък забелязваме, че зачестяват случаите, в които с фалшиви документи за собственост, неистински такива, в кадастъра, в Агенцията по кадастър, заявяват права върху имоти хора, които нямат такива права всъщност. Но те се вписват в този документ и сега, за да сложем край на тази практика, ние въвеждаме пряк, в реално време достъп на колегите от Кадастъра до Имотния регистър, така че всичко, което виждаме ние по отношение на актовете за собственост, има ли такъв Нотариален акт, под този номер дали е същия Нотариален акт и пр., да могат да го проверят веднага, за да не регистрират претенциите на мнимия собственик и така да защитават интересите на реалните собственици. Изключително изобретателни са различните групи в имотната мафия", коментира Георги Георгиев, министър на правосъдието.

Чрез регистрация на фалшив нотариален акт, измамници представят като доказателство за собственост скица от кадастъра и така прибират от купувачи капаро, с което изчезват.

#Агенция по вписванията #имоти #пазар

Последвайте ни

ТОП 24

"Морето не е до колене": Над 2 метра вълни в Бургас
1
"Морето не е до колене": Над 2 метра вълни в Бургас
Кърджали вече ще има спешна помощ по въздух
2
Кърджали вече ще има спешна помощ по въздух
Преди срещата Тръмп-Путин: Русия съобщава за значителен напредък в Покровск
3
Преди срещата Тръмп-Путин: Русия съобщава за значителен напредък в...
37-годишен мъж загина при катастрофа на пътя Пазарджик – Белово
4
37-годишен мъж загина при катастрофа на пътя Пазарджик – Белово
НА ЖИВО: Сабах - Левски 0:1
5
НА ЖИВО: Сабах - Левски 0:1
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а над - със заявка
6
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а...

Най-четени

Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
1
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се подкрепя България
2
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се...
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
3
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на емигрант, решил да се завърне в родината
4
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на...
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между Симитли и Разлог
5
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между...
"Алфа Рисърч": Близо 50% от българите и 69% от бизнеса подкрепят въвеждането на еврото
6
"Алфа Рисърч": Близо 50% от българите и 69% от бизнеса...

Още от: Общество

Мъжът, съобщил за опасност на борда на самолет, звънял многократно на 112
Мъжът, съобщил за опасност на борда на самолет, звънял многократно на 112
Все още не е потушен напълно пожарът в Пирин Все още не е потушен напълно пожарът в Пирин
Чете се за: 00:37 мин.
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а над - със заявка След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а над - със заявка
Чете се за: 01:50 мин.
Здравният министър спря износа на жизненоважно лекарство Здравният министър спря износа на жизненоважно лекарство
Чете се за: 01:17 мин.
Ще се отразят ли митата на Тръмп на цените на стоките у нас? Ще се отразят ли митата на Тръмп на цените на стоките у нас?
Чете се за: 04:22 мин.
Над 200 училища още учат на две смени – строят се нови корпуси за едносменно обучение Над 200 училища още учат на две смени – строят се нови корпуси за едносменно обучение
Чете се за: 03:42 мин.

Водещи новини

4-годишно момченце и 35-годишната му майка са в кома, след като АТВ се вряза в пешеходци в Слънчев бряг
4-годишно момченце и 35-годишната му майка са в кома, след като АТВ...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
30% ръст на имотните сделки: Очаква се продажбата на имоти да се увеличи още през есента 30% ръст на имотните сделки: Очаква се продажбата на имоти да се увеличи още през есента
Чете се за: 06:07 мин.
У нас
Проблемът с водата в Плевен: Окончателното решение ще се забави поне с година Проблемът с водата в Плевен: Окончателното решение ще се забави поне с година
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
Тръмп: Путин изглежда е готов на сделка Тръмп: Путин изглежда е готов на сделка
Чете се за: 01:00 мин.
По света
КЕВР започва проверка във всички областни ВиК дружества
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Все още не е потушен напълно пожарът в Пирин
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
"Пеещата" магистрала в Китай: Легендарен път в степите на...
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ