БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
4-годишно момченце и 35-годишната му майка са в кома,...
Чете се за: 02:32 мин.
18-годишен с АТВ се вряза в пешеходци на тротоар в...
Чете се за: 01:05 мин.
Пожарът край Сунгурларе е напълно потушен
Чете се за: 00:57 мин.
Локализиран е големият горски пожар край Кърджали
Чете се за: 01:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Промяна в предпочитанията: Младите все повече искат да са лекари и учители, а не IT специалисти

Цанка Николова от Цанка Николова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Запази

Най-малко искат да станат журналисти, продавач-консултанти и пожарникари

Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Обрат в тенденцията за предпочитани професии. Ако до преди 5 години младите са предпочитали да станат компютърни специалисти, то днес вече искат да са учители и лекари.

Това показват данни от проучване на Националния център за парламентарни изследвания. То е проведено сред 1059 български граждани на възраст между 15 и 35 години в периода 21 май – 5 юни. Според изследването за избора на работа най-важна е заплатата, а по-малко хора имат желание да заминават за чужбина.

Сия решава да се занимава с програмиране, още докато е ученичка в Испанската гимназия в София. И още оттогава обича математиката.

"Много години съм се занимавала точно с програмиране, харесва ми, обичам да го правя. Но седенето на едно място в продължение на 8 и отгоре часа си дава своите резултати. Исках да имам време за децата, исках да имам време за себе си", каза Сия Симова.

И така се връща там, откъдето е тръгнала - Испанската гимназия. Но вече като преподавател по математика.

"Програмирането е начин на мислене и начин на живот. По време на преподаването показваме на хората какво могат да постигнат, изграждаме едни модели на мислене в техните глави, които те след това могат да реализират на практика", коментира Сия Симова.

Според проучването на Национален център за парламентарни изследвания интересът към компютърните науки в последните години е спаднал. Най-желани вече са учителската и лекарската професия. Най-малко искат да станат журналисти, продавач-консултанти и пожарникари.

Над две трети от всички при никакви обстоятелства не биха напуснали България. За реализация у нас мечтае и Екатерина. На прага на третата си година в университета, тя вече може да види как изглежда работата на медиците на практика. Затова, когато облече униформата и влезе в отделението, тя намира смисъла, който винаги е търсила.

"Привлича ме това, че си полезен. Това, че виждаш животът колко е крехък и в действителност колко е ценен и как някакви малки неща, които ни ядосват ежедневно са нищо в сравнение с крехкостта на живота", заяви Екатерина Петрова, студент-болногледач в Клиника по медицинска онкология в УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ".

Все още не знае какво ще специализира, но след работата си като болногледач в клиниката, смята, че онкологията е опция.

"При моя избор паричното възнаграждение не играе роля. Това, което смятам е, че специализантите особено и сестрите вършат огромни количества работа. Работят безбройни часове и тези часове трябва да бъдат възнаградени подобаващо", каза Екатерина Петрова.

За повечето млади хора основният критерий при избор на работа е паричното възнаграждение.

#професии #учители #лекари

Последвайте ни

ТОП 24

"Морето не е до колене": Над 2 метра вълни в Бургас
1
"Морето не е до колене": Над 2 метра вълни в Бургас
Левски матира Сабах и се класира за плейофите в Лигата на конференциите
2
Левски матира Сабах и се класира за плейофите в Лигата на...
Кърджали вече ще има спешна помощ по въздух
3
Кърджали вече ще има спешна помощ по въздух
Преди срещата Тръмп-Путин: Русия съобщава за значителен напредък в Покровск
4
Преди срещата Тръмп-Путин: Русия съобщава за значителен напредък в...
37-годишен мъж загина при катастрофа на пътя Пазарджик – Белово
5
37-годишен мъж загина при катастрофа на пътя Пазарджик – Белово
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а над - със заявка
6
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а...

Най-четени

Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
1
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се подкрепя България
2
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се...
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
3
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на емигрант, решил да се завърне в родината
4
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на...
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между Симитли и Разлог
5
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между...
"Алфа Рисърч": Близо 50% от българите и 69% от бизнеса подкрепят въвеждането на еврото
6
"Алфа Рисърч": Близо 50% от българите и 69% от бизнеса...

Още от: Общество

Преди влизането на еврото: Обучават служителите в пощите как да обменят пари
Преди влизането на еврото: Обучават служителите в пощите как да обменят пари
30% ръст на имотните сделки: Очаква се продажбата на имоти да се увеличи още през есента 30% ръст на имотните сделки: Очаква се продажбата на имоти да се увеличи още през есента
Чете се за: 06:20 мин.
Мъжът, съобщил за опасност на борда на самолет, звънял многократно на 112 Мъжът, съобщил за опасност на борда на самолет, звънял многократно на 112
Чете се за: 01:25 мин.
Все още не е потушен напълно пожарът в Пирин Все още не е потушен напълно пожарът в Пирин
Чете се за: 00:37 мин.
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а над - със заявка След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а над - със заявка
Чете се за: 01:50 мин.
Здравният министър спря износа на жизненоважно лекарство Здравният министър спря износа на жизненоважно лекарство
Чете се за: 01:17 мин.

Водещи новини

4-годишно момченце и 35-годишната му майка са в кома, след като АТВ се вряза в пешеходци в Слънчев бряг
4-годишно момченце и 35-годишната му майка са в кома, след като АТВ...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Преди влизането на еврото: Обучават служителите в пощите как да обменят пари Преди влизането на еврото: Обучават служителите в пощите как да обменят пари
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
30% ръст на имотните сделки: Очаква се продажбата на имоти да се увеличи още през есента 30% ръст на имотните сделки: Очаква се продажбата на имоти да се увеличи още през есента
Чете се за: 06:20 мин.
У нас
Тръмп: Путин изглежда е готов на сделка Тръмп: Путин изглежда е готов на сделка
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Проблемът с водата в Плевен: Окончателното решение ще се забави...
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
КЕВР започва проверка във всички областни ВиК дружества
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Все още не е потушен напълно пожарът в Пирин
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
"Пеещата" магистрала в Китай: Легендарен път в степите на...
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ