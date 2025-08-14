БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
4-годишно момченце и 35-годишната му майка са в кома,...
Чете се за: 02:32 мин.
18-годишен с АТВ се вряза в пешеходци на тротоар в...
Чете се за: 01:05 мин.
Пожарът край Сунгурларе е напълно потушен
Чете се за: 00:57 мин.
Локализиран е големият горски пожар край Кърджали
Чете се за: 01:17 мин.

Протести и сблъсъци в Сърбия: Ранени са 80 граждани и 25 полицаи

Мартин Гицов
Всичко от автора
Чете се за: 03:27 мин.
По света
Конфронтация между привърженици на опозицията и управляващи

Снимка: БГНЕС
80 граждани и 25 полицаи са били ранени при снощните протести и размирици в редица градове на Сърбия, съобщиха властите в Белград.

Стигна се до сблъсъци между антиправителствени демонстранти и привърженици на управляващата Сръбска прогресивна партия на президента Вучич.

Протестите пред офисите на партията в цялата страна снощи бяха организирани от студентите след като антиправителствени демонстранти пострадаха при сблъсъци с привърженици на управляващата партия във Войводина на 12 август.

Най-остра беше конфронтацията в Нови Сад, където бе подпален офиса на управляващата партия. Полицията се намеси за да прекрати сблъсъците между противници и привърженици на управляващите.

Нападения срещу обекти на Сръбската прогресивна партия е имало и в Белград, Крагуевац, Панчево и други места, съобщи вътрешният министър Ивица Дачич.

Снимки: БГНЕС

Той посочи, че събирания на хора е имало на 90 локации в Сърбия. Дачич отбеляза, че са били атакувани и офиси на Социалистическата партия, която той оглавява. Според него задържаните са 47, повредени са пет полицейски коли.

"Всички нарушители на закона ще бъдат установени и наказани. Приканваме всички да прекратят призивите към насилие. Криминални обвинения ще бъдат повдигнати срещу всеки, който нарушава закона", заяви Ивица Дачич, министър на вътрешните работи на Сърбия.

Протестите в Белград се състояха на пет места. Полицията не допусна антиправителствени демонстранти до парка край парламента, където поддръжници на Вучич лагеруват от март.

Протестиращите студенти заявиха, че правителството се е опитало да предизвика гражданска война чрез сблъсъци.

Президентът Вучич посочи, че гражданите на Сърбия са преживели трудна нощ, но страната е избегнала гражданска война.

Според него е бил предотвратен катастрофичен сценарий, планиран зад граница, но не представи доказателства.

"Народът на Сърбия трябва да знае, че не сме си и помисляли да извеждаме армията по улиците, нямаше и нужда. Няма да има гражданска война. Демонстрантите показаха цялата си истерия и отчаяние, защото са малко и броят им само ще намалява. Знаят, че са се провалили. Каня ги на разговор, но не можем да разчитаме на това. Бихме могли да разчитаме на диалог само ако бяха благоразумни, зрели, отговорни и сериозни хора", каза още сръбският президент Александър Вучич.

Народното недоволство срещу властта в Сърбия започна миналата година след трагедия с 16 жертви на ремонтираната гара на Нови Сад.

Студенти, опозиция и активисти срещу корупцията обвиняват президента във връзки с организираната престъпност, насилие над опонентите и подтискане на свободата на медиите.

Стигна се до оставка на правителството, но управляващата коалиция успя да излъчи нов кабинет начело с безпартиен премиер.

#Сърбия #сблъсъци #Александър Вучич #протести #ранени

