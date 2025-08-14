БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
4-годишно момченце и 35-годишната му майка са в кома,...
Чете се за: 02:32 мин.
18-годишен с АТВ се вряза в пешеходци на тротоар в...
Чете се за: 01:05 мин.
Пожарът край Сунгурларе е напълно потушен
Чете се за: 00:57 мин.
Локализиран е големият горски пожар край Кърджали
Чете се за: 01:17 мин.

Нов механизъм за заличаване на лошите кредити от Централния кредитен регистър, предлага омбудсманът

Цветелина Катанска
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
Когато те са обявени от съда за нищожни

Нов механизъм за заличаване на лошите кредити от Централния кредитен регистър, когато те са обявени от съда за нищожни. Предложението е на омбудсмана.

Причината е, че в офиса на обществения защитник са постъпили редица жалби заради откази на фирми за бързи кредити да поискат заличаване и така дори оказали се изрядни длъжници трябва да чакат пет години, за да вземат нов заем или да купят стока на изплащане.

След множество жалби общественият защитник е открил, че има пропуск в нормативната уредба и е сигнализирала Българската народна банка.

"Това, което говорихме с подуправителят Петър Чобанов е че има необходимост от това да се даде възможност на длъжници, чийто договор е обявен за нищожен със съдебно решение да им се предостави възможност да поискат от БНБ техните данни да бъдат заличени от централния кредитен регистър", заяви Велислава Делчева, омбудсман.

В момента данните могат да бъдат заличени само след поискване от фирмата отпуснала кредита. Част от компаниите обаче отказват да го направят въпреки съдебното решение. С подобен казус са се сблъскали от институцията на омбудсмана.

"И въпреки нашата намеса и въпреки нашето писмо, тази фирма за бърз кредит отказва да заличи тези данни", допълни омбудсманът Велислава Делчева.

Според адвоката Богомил Йорданов подобни случай въобще не са рядкост.

"Реално в момента почти нищо не може да се направи, пишем писма до фирмите за бързи кредити и те ни казват, че са спрели да подават информация, но информацията назад си седи. Идеята е много добра и дори е закъсняла, има логика в предложението на омбудсмана, защото когато един договор се обяви за нищожен трябва да се върне само получената чиста сума", коментира Богомил Йорданов, адвокат.

От Асоциацията за отговорно небанково кредитиране приветстваха идеята за подобряване на нормативната уредба, но само след провеждане на обстойна дискусия.

"Има много специфики този въпрос. На първо място възможно е действителността да бъде както по отношение на целия договор, така и по отношение на отделни негови клаузи. Вторият случай е много по-разпространен, тоест отделни услуги вписани в Централния кредитен регистър биват обявявани за нищожни от съда. В този случай обаче вписването по отношение на главницата и неотписаните лихви продължава да бъде валидно", добави Николай Цветанов, председател на Асоциацията за отговорно небанково кредитиране.

Оттам предупредиха, че е важно информацията в кредитния регистър да е максимално точна.

"Ние много често говорим за дълговата спирала. Тя възниква тогава когато кредиторите не знаят за отпусканите от тях кредити и не ги оценяват. Тоест важно е обществото да знае кой колко е взел, за да можем да съобразим предвид дохода на хората каква е остатъчната разполагаема сума, с която той разполага, тоест ако той разполага за допълнителен кредит, дали ще може да го върне", заяви Николай Цветанов, председател на Асоциацията за отговорно небанково кредитиране.

Омбусманът също държи да не се облагодетелстват хора, които не го заслужават.

"В никакъв случаи не искаме да отваряме вратата за нелоялни длъжници", подчерта Велислава Делчева, омбудсман.

Промените в наредбата предвиждат наказания за фирмите нарушители.

"БНБ търсят вариант в който да санкционират всички финансови институции, които не са изпълнили това свое задължение към централния кредитен регистър. Говорихме за няколко варианта включително за заличаване на такива фирми от Централния кредитен регистър и недопускането им да се ползват от неговите данни", каза още Велислава Делчева, омбудсман.

Според обществения защитник е напълно реалистично да бъде променена наредбата до есента.

#Велислава Делчева #омбудсман

