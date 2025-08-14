Коя е военната база в Аляска, домакин на срещата Тръмп - Путин

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Срещата между американския президент Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин за Украйна ще се проведе в Аляска.

Това ще бъде първото стъпване на Путин на западна почва след инвазията на Русия в Украйна през 2022 г. и първото му стъпване на американска територия от 10 години насам.

А изборът на мястото крие особена символика - най-големият американски щат Аляска е някогашна руска колония, купена от Вашингтон през 1876 година и географски се намира по-близо до Русия, отколкото до Съединените щати.

Американска военновъздушна база на края на света, заобиколена от заснежени планински върхове, езера и ледници.

Съвместната база Елмендорф-Ричардсън близо до столицата на Аляска, Анкъридж, е мястото на срещата между американския президент Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин.

Най-голямата военна база в Аляска обединява базата Елмендорф на военновъздушните сили и Форт Ричардсън на американската армия.

Тя играе ключова роля по времето на Студената война и до момента остава северната крепост на Съединените щати на границата с Русия.

А тази граница е наистина близо - малкият Диомидов остров, част от щата Аляска, е на под 4 км от големия Диомидов остров, част от Русия, в Беринговия пролив. Тръмп е идвал тук няколко пъти, но Путин ще бъде първият руски президент, посещавал Анкъридж.

"Като толкова много други хора и аз се надявам, че тази среща ще доведе до мир и край на войната. Подготвени сме за всякакви ситуации, работим в тясно сътрудничество с офиса на губернатора, Белия дом и военните. Имаме готовност да домакинстваме и бъдещи срещи", заяви Сюзан Лафранс, кмет на Анкъридж.

Населението на Анкъридж намалява от 2016 г. и сега в града живеят под 290 000 души.

И докато все повече американци напускат в Аляска и Анкъридж през последните години се заселват над 1300 украински бежанци от войната с Русия, които сега гледат със смесица от неодобрение и надежда на визитата на Путин.

"Не съм въодушевен от факта, че се очаква Путин да пристигне тук. Той е убиец на невинни хора, насилник, маниак. И не мога да се радвам, че ще бъде в Аляска", коментира Виталий Ковал, строителен работник от Суми.

"Надявам се да дойде, за да може този разговор да започне. И да започнат мирните преговори. Трябва да имам надежда, че нещо може да се промени", каза още Зоя Ковал, счетоводител от Суми.

Жители на Анкъридж протестират срещу срещата, като окачват пред домовете си украински знамена и банери в подкрепа на Украйна. В града са планирани и демонстрации. Някои от хората споделят на шега конспиративни теории, че за да сключи сделка за Украйна Тръмп може да върне Аляска обратно на Русия.

