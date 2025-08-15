БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Днес е Успение Богородично: Почитаме Божията майка

Патриарх Даниил ще бъде в Кюстендил, където ще отслужи света литургия

Снимка: Варсен Такворян, БНТ
Християнската църква днес отдава почит на Дева Мария. Това е един от най-големите християнски празници.

Почитаме Божията майка като покровителка на жените и семейното огнище. Празникът ще бъде отбелязан с тържествени литургии в храмовете в цялата страна.

Патриарх Даниил ще бъде в Кюстендил, където ще отслужи света литургия в храма "Успение Богородично" в града. В Троянския манастир чудотворната икона на Света Богородица Троеручица ще бъде изнесена с тържествено шествие до мястото, където се смята, че е извършила първото си чудо. Тържествата там започнаха още снощи с празнични богослужения. Осветена беше и нова тъкана икона на Божията майка.

