Днес се очаква срещата между Доналд Тръмп и Владимир Путин

Остават броени часове до натоварената с много очаквания среща между американския президент Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин в Аляска. Това е първа среща за Путин на Запад от началото на войната в Украйна и първа визита в Съединените щати от десетилетие. Тръмп ще се отправи от Вашингтон към Аляска в 6:30 сутринта местно време или 13:30 българско.

Очаква се двамата лидери да се срещнат на пистата на най-голямата военновъздушна база в Аляска Елмендорф-Ричардсън близо до града Анкоридж. След което ще проведат работна закуска, следвана от двустранна среща, разширена двустранна среща и съвместна пресконференция.

В интервю за "Фокс Нюз" в навечерието на срещата Тръмп каза, че има 25% вероятност за провал. По време на конференция в Белия Дом в четвъртък, Тръмп също така заяви, че срещата ще приключи много бързо, ако е неуспешна, а ако е успешна, тя би довела до мир в "много близкото бъдеще".

Американският президент подчерта, че евентуална втора среща, включваща украинския президент Володимир Зеленски, както и други европейски лидери, ще е много по-важна от първата му среща с Путин днес.

"Мисля, че ще бъде добра среща, но по-важната среща ще е втората среща, която ще имаме - между президентът Путин, президентът Зеленски и мен. Може да доведем и някои от европейските лидери или може би не. Ще видим какво ще стане. Мисля, че президентът Путин ще сключи мир, мисля че президентът Зеленски ще сключи мир. Ще видим дали могат да се разберат и ако могат, ще е страхотно", каза Доналд Тръмп.

Руският президент Владимир Путин ще бъде придружен от министъра на външните работи Сергей Лавров, министърът на отбраната, както и на финансите и други съветници. Очаква се Москва да повдигне и други двустранни теми на разговор като икономическите връзки и контрола на ядрени оръжия.

Според експерти, срещата е победа за руския президент, тъй като му позволява да излезе от дипломатическата изолация, в която се намира от началото на войната в Украйна.





Текст: Радослав Минчев