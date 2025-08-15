БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
ИЗВЕСТИЯ

Протестиращи разбиха офис на управляващата партия в Сърбия

Ива Стойкова от Ива Стойкова
Чете се за: 01:07 мин.
По света
По време на инцидента в офиса не е имало хора

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Офисът на управляващата Сръбска прогресивна партия в северния сръбски град Нови Сад беше разбит снощи от мъже с каски и покрити лица по време на поредния антиправителствен студентски протест.

По време на инцидента в офиса не е имало хора. На охранителни видеокамери се вижда, че мъжете чупят витрините и изнасят всичко от помещенията. Сръбският президент Александър Вучич осъди действията им и обеща, че извършителите ще бъдат подведени под отговорност.

Предишната вечер в Нови Сад възникнаха сблъсъци между протестиращите и привържениците на Сръбската прогресивна партия, които се намираха вътре и пред партийния офис. Полицията раздели с кордон двете групи, но впоследствие бяха подпалени помещения, които са част от собствеността на управляващата партия, а напрежението в града продължи с часове.

#Сърбия #Александър Вучич #протести

