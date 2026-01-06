17-годишен ватерполист извади богоявленския кръст във Варна (СНИМКИ)

17-годишният Георги Венов от Враца извади богоявленския кръст във Варна. Младежът е състезател по водна топка. Той изважда светинята от студените води на Черно море за първи път.

“Дойдох с една цел - да взема този кръст. Успях. Това ми беше целта и я постигнах. Този кръст го вземам в името на всички мои приятели, на моето семейство, на моя отбор. Това всичко е за тях. Пожелавам на всички хора от Варна всичко най-хубаво, късмет и здраве”, сподели Георги Венов след излизането от водата.

Ритуалът по хвърлянето на кръста се проведе на Първа буна на варненския плаж. В него участваха над 100 смелчаци, като сред тях имаше и една жена.

По традиция и по случай Богоявление, на площад “Св. Св. Кирил и Методий“ пред Катедралния храм „Успение Богородично“ във Варна се проведе ритуал по освещаване на бойните знамена на Военноморските сили на Република България. Беше отслужен и водосвет от Варненския и Великопреславски митрополит Йоан. След ритуала тържествата продължиха с шествие до паметника на Христо Ботев в Алеята на Възраждането в Морската градина.