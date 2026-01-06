БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Радев: Възнамерявам най-скоро да връча...
Чете се за: 01:17 мин.
Една трета от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
Чете се за: 02:42 мин.
Първите пенсии в евро: Над 2 млн. души ще получат парите...
Чете се за: 01:02 мин.
На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река...
Чете се за: 03:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

17-годишен ватерполист извади богоявленския кръст във Варна (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Петър Дойкински
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Запази
17-годишен ватерполист извади богоявленския кръст във Варна (СНИМКИ)
Слушай новината

17-годишният Георги Венов от Враца извади богоявленския кръст във Варна. Младежът е състезател по водна топка. Той изважда светинята от студените води на Черно море за първи път.

“Дойдох с една цел - да взема този кръст. Успях. Това ми беше целта и я постигнах. Този кръст го вземам в името на всички мои приятели, на моето семейство, на моя отбор. Това всичко е за тях. Пожелавам на всички хора от Варна всичко най-хубаво, късмет и здраве”, сподели Георги Венов след излизането от водата.

Ритуалът по хвърлянето на кръста се проведе на Първа буна на варненския плаж. В него участваха над 100 смелчаци, като сред тях имаше и една жена.

По традиция и по случай Богоявление, на площад “Св. Св. Кирил и Методий“ пред Катедралния храм „Успение Богородично“ във Варна се проведе ритуал по освещаване на бойните знамена на Военноморските сили на Република България. Беше отслужен и водосвет от Варненския и Великопреславски митрополит Йоан. След ритуала тържествата продължиха с шествие до паметника на Христо Ботев в Алеята на Възраждането в Морската градина.

#ватерполист # Богоявление #Йордановден #Варна

Последвайте ни

ТОП 24

14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
1
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
2
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Гори склад за батерии в Хасково
3
Гори склад за батерии в Хасково
Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
4
Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Една трета от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
5
Една трета от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
Довиждане
6
Довиждане

Най-четени

Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
1
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
2
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Почина великият Димитър Пенев
3
Почина великият Димитър Пенев
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
4
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
5
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
6
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро

Още от: Регионални

18-годишен младеж извади кръста от водите на езерото в столичния квартал "Дружба" (СНИМКИ)
18-годишен младеж извади кръста от водите на езерото в столичния квартал "Дружба" (СНИМКИ)
На Богоявление в Созопол: Кръстът беше разделен на две На Богоявление в Созопол: Кръстът беше разделен на две
Чете се за: 02:05 мин.
София отбеляза 178 години от рождението на Христо Ботев (СНИМКИ) София отбеляза 178 години от рождението на Христо Ботев (СНИМКИ)
Чете се за: 00:27 мин.
В Царево вадиха кръста от морето на две места В Царево вадиха кръста от морето на две места
Чете се за: 00:55 мин.
Апелативният съд във Варна потвърди паричната гаранция от 350 000 лв. за Николай Стефанов и Йордан Кателиев Апелативният съд във Варна потвърди паричната гаранция от 350 000 лв. за Николай Стефанов и Йордан Кателиев
Чете се за: 01:32 мин.
Почистени са осем рискови дерета и речни корита във Варненска област (СНИМКИ) Почистени са осем рискови дерета и речни корита във Варненска област (СНИМКИ)
Чете се за: 01:20 мин.

Водещи новини

Президентът Радев: Възнамерявам най-скоро да връча мандата на първата по численост парламентарна група
Президентът Радев: Възнамерявам най-скоро да връча мандата на...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
18-годишен младеж извади кръста от водите на езерото в столичния квартал "Дружба" (СНИМКИ) 18-годишен младеж извади кръста от водите на езерото в столичния квартал "Дружба" (СНИМКИ)
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Водосвет на бойните знамена на площад "Св. Александър Невски" Водосвет на бойните знамена на площад "Св. Александър Невски"
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Една трета от левовете в обращение са изтеглени от БНБ Една трета от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
Чете се за: 02:42 мин.
Общество
30-годишният Иван Стоянов хвана Светия кръст в Бургас (СНИМКИ)
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Първите пенсии в евро: Над 2 млн. души ще получат парите си в...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Отбелязваме 178 години от рождението на Христо Ботев
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Венецуела след Мадуро: Кoи са хората на САЩ в Каракас?
Чете се за: 04:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ