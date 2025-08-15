БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Товарен влак с цистерни гори край село Пясъчево
Товарен влак с цистерни гори край село Пясъчево

Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Няма жертви, нито опасност за близките населени места

Снимка: БТА
Товарен влак с цистерни гори край село Пясъчево, близо до Симеоновград. На мястото вече има екипи на пожарната, които се опитват да овладеят пожара. Екипите за разследване пътуват към мястото.

"Произшествието е с много висока степен на опасност, става въпрос за 33 вагона с дизелово гориво. Станало е около 5 часа сутринта и малко по-късно бях информиран. 33 вагона, от които 3 в момента са изцяло дерайлирали. Скъсана е композицията, т.е. след първия вагон, се скъсва по неизвестна причина за момента. Това разследването ще го потвърди. Дерайлира композицията, след което се разпалзва и пожарът. За съжаление, този пожар с цистерни продължи повече от около час, докато бъде овладян от силите на противопожарна безопасност. Към момента мога да кажа, че пожарът е овладян. Очаквам в следващите час или два да бъде изцяло потушен. Няма жертви, нито заплаха за близки населени места. В момента се изпраща дизелов локомотив, койтон да издърпа негорящите цистерни, за да предотврати опасност от продължаване на пожара. Машинистите са много уплашени. Те казват, че се е усетил много мощен трясък вътре в локомотива. Това е второстепенна линия, скоро няма да бъде възстановено движението, поне докато завърши разследването", каза Гроздан Караджов, министър на транспорта.

Композицията е на частен превозвач.

#цистерни #влак #пожар

