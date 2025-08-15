Волейболните националки до 21 г. са на полуфинал на световното първенство

Националният отбор по волейбол на България за жени до 21 години се класира за полуфиналите на световното първенство в Индонезия. Българките, водени от селекционера Драган Нешич, победиха силната селекция на Полша с 3:1 гейма (25:23, 22:25, 25:23, 25:18).



След световната титла на жените под 19 години и шестото място на мъжете на същата възраст, България отново е сред най-силните в световния волейбол.



На полуфиналите българските волейболистки ще се изправят срещу победителят от двойката Турция – Япония, които играят по-късно днес.



Националките ни се пребориха за победата в изключително оспорван, равностоен и труден мач. Те имаха предимство на всички елементи от играта - 56 атаки срещу 53 за опонента, 14 точкови блокади срещу 7, 7 аса срещу 3 за полякините и не на последно място допуснаха по-малко грешки от противника.

Реализатор №1 за победата на България стана Ива Дудова с 33 точки (3 блока, 2 аса). Виктория Коева добави 14 точки (1 блок, 1 ас). Световната шампионка с тима ни под 19 години Александра Китипова се отчете с 8 точки ( 1 блок, 1 ас).



